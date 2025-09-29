Нетаньяху извинился перед премьером Катара

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху позвонил коллеге из Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману бен Джасем Аль Тани и принес извинения за удар по Дохе, который произошел 20 дней назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает израильский телеканал N12.

По данным журналистов, Нетаньяху звонил Аль Тани во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Роль американского лидера в случившемся не раскрывается.

Отмечается, что глава правительства еврейского государства выразил сожаление катарскому премьеру в связи с нарушением суверенитета государства, а также в связи с тем, что сотрудник службы безопасности Катара получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источники N12 полагают, что в дальнейшем Катар может потребовать компенсацию за инцидент.

Ранее мы сообщали, что Армия обороны Израиля нанесла удар по делегации ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходящих в Дохе.