Азербайджан и Узбекистан связаны узами братства, идущими из глубины веков

Азербайджан и Узбекистан связаны узами братства, корни которых уходят вглубь веков.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, выступая на II Азербайджанско-Узбекском медиафоруме, посвящённом теме "Цифровая трансформация и медиа".

Он подчеркнул, что сегодня эти исторические связи достигли высокого уровня благодаря сильной политической воле и дальновидному лидерству Президента Ильхама Алиева и Президента Шавката Мирзиёева.

"Выход двусторонних отношений на уровень стратегического партнёрства открывает широкие возможности для укрепления сотрудничества во всех сферах, включая медиа. За последнее десятилетие процессы в глобальном информационном пространстве полностью изменили природу медиа. Формы потребления информации стремительно цифровизируются, социальные сети и онлайн-платформы становятся основными каналами обмена информацией. Цифровая трансформация повышает оперативность медиа, но одновременно накладывает новые ответственности - главным образом, обеспечение точной, объективной и надёжной информации в условиях её изобилия", - отметил Исмаилов.

Он также сообщил, что в азербайджанских СМИ в последние годы при поддержке государства проводятся серьёзные реформы в этом направлении.

"Прохождение узбекской медиаиндустрией аналогичного этапа трансформации делает наше сотрудничество ещё более актуальным. Мы сталкиваемся с общими вызовами: борьба с дезинформацией, защита профессиональной журналистики, обучение молодого поколения в цифровой среде, защита национальных интересов в международных информационных потоках. В этом смысле медиа-сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном может стать примерной моделью не только для СМИ двух стран, но и для всего региона. У наших народов есть общие ценности и историческая память, а медиа является незаменимым инструментом их сохранения и передачи будущим поколениям", - подчеркнул А.Исмаилов.