Отношения Баку и Ташкента вышли на уровень союзничества

Со времени прихода Шавката Мирзиёева к руководству страной отношения между Азербайджаном и Узбекистаном развиваются особенно плодотворно.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend заявил ответственный сотрудник Администрации Президента Узбекистана Темурбек Сейтмуратов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Если обратить внимание, до 2017 года у нас действовали стратегические партнерства в рамках соответствующих договоров. С 2017 по 2022 год отношения развивались как углубленное стратегическое партнерство. А в 2025 году был подписан союзнический договор на уровне глав государств. Таким образом, наши отношения перешли на уровень союзничества", - отметил Сейтмуратов.

Говоря о II Азербайджано-Узбекском медиафоруме, он добавил: "Мы координируем усилия двух стран в сфере цифровой интеграции медиа. Проводятся масштабные мероприятия по обмену опытом, противодействию дезинформации и другим угрозам. В условиях цифровой неопределенности такие совместные действия особенно важны и требуют повышенного внимания".