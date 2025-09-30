Житель Баку едва не погиб после посещения стоматолога

Житель пожаловался, что из-за острой боли от зуба мудрости он обратился к врачу, но в итоге лишился и здоровья, и денег.

Как передает Day.Az, пострадавший Турал Годжа в интервью "Xəzər TV" заявил, что побывал на приёме у некоего Ниджата Гасанова, который представлял себя в TikTok как стоматолог, и получил серьёзный ущерб здоровью.

По словам Т. Годжи, Н. Гасанов обещал вылечить зуб без хирургического вмешательства и совершенно без боли. Однако, когда у него начались проблемы со здоровьем, он выяснил, что у Ниджата Гасанова нет диплома, дающего право работать стоматологом.

Потерпевший утверждает, что понёс ущерб более чем на 500 манатов и едва не погиб, а также отметил, что после случившегося Гасанов не поинтересовался его состоянием.

Сам Ниджат Гасанов, с которым удалось связаться, заявил, что произошло "недоразумение" между ним и пациентом. При этом он опроверг обвинения в отсутствии диплома, но предоставить копию документа отказался.

В Центре аналитической экспертизы подтвердили, что имя Ниджата Гасанова отсутствует в "Едином реестре медицинских кадров". Также было отмечено, что граждане, столкнувшиеся с подобными нарушениями в частных медучреждениях, могут обратиться на "горячую линию" Центра или направить жалобу онлайн.

