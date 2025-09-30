Почему обменники не принимают определенные банкноты?

Некоторые граждане время от времени выражают недовольство работой валютно-обменных пунктов банков. По их словам, кассы либо отказываются разменивать деньги, либо не принимают к обмену на манаты небольшие суммы в иностранной валюте.

Возникает вопрос: существуют ли конкретные стандарты для банков в этой сфере? Может ли гражданин пожаловаться, если его просьба не удовлетворена?

Как сообщает Day.Az, комментируя ситуацию порталу globalinfo.az, экономист Экрем Гасанов отметил, что в любом случае жалобу на обменные пункты могут подать как сами банки, так и граждане - в Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

"Однако обязанности разменивать деньги нет. Обменные пункты занимаются исключительно обменом одной валюты на другую и при этом вправе не принимать определенные купюры. К примеру, обменный пункт может заявить, что не принимает некоторые иностранные банкноты - по 1 или 5 долларов. В этом есть своя логика: если такие купюры не охотно принимаются везде, подобные условия считаются нормальными", - пояснил эксперт.

Экономист подчеркнул, что такие случаи происходят нечасто:

"Если обменный пункт отказывается обменять определенную сумму - например, 100 евро или 100 долларов, - в этом случае граждане вправе пожаловаться. Но в целом подобные ситуации редкость и правила действуют одинаково для всех. Как я уже сказал, проблема сводится в основном к тому, что банки иногда не принимают мелкие купюры".