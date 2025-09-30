В Азербайджане разрабатывается дорожная карта построения будущей энергосистемы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил президент COP29, специальный представитель Президента Азербайджана по климатическим вопросам Мухтар Бабаев, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

"С помощью нашего нового климатического плана - национально определённого вклада (NDC) - мы формируем дорожную карту развития будущей энергетической системы", - сказал он.

По его словам, новая система будет более "чистой", "умной" и устойчивой.

"Она отражает то, каким образом мы диверсифицируем экономику за пределами нефтегазового сектора, увеличим долю возобновляемых источников энергии и интегрируем инновации через повышение энергоэффективности", - подчеркнул М.Бабаев.

Она отражает то, каким образом мы диверсифицируем экономику за пределами нефтегазового сектора, увеличим долю возобновляемых источников энергии и интегрируем инновации через повышение энергоэффективности.