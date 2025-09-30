Представитель Администрации Президента Узбекистана о планах по развитию медиа-сотрудничества с Азербайджаном

Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере медиа. Обмен опытом и совместные проекты становятся ключевым направлением партнерства.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявил руководитель сектора Департамента коммуникаций Администрации Президента Республики Узбекистан Дильшод Саиджанов в кулуарах II Азербайджано-Узбекского медиафорума.

"Фундамент наших отношений заложили главы государств Узбекистана и Азербайджана и вывели на уровень союзников. Мы, информационщики, медиарегуляторы, журналисты, СМИ, должны заполнять этот фундамент и строить на нем свои этажи", - отметил Саиджанов.

Он подчеркнул важность дорожных карт, согласованных между узбекской стороной и Агентством развития медиа Азербайджана: "Мы заложили традицию проведения медиафорумов. Первый форум в Ташкенте прошел успешно. Мы выяснили, что у нас много чему можно научиться друг у друга. У Азербайджана свой уникальный опыт, сложный, но очень полезный, практический".

Саиджанов добавил, что обмен опытом и обсуждение практических кейсов помогают совершенствовать нормы и законы в медиа: "Со своей стороны мы тоже делимся своим опытом. В Узбекистане около 2 400 медиа, и регулирование в этой сфере, взаимодействие и доведение информации, чтобы обеспечить и свободу слова, и открытость госорганов, для нас очень важно".

Он также сообщил о подготовке новых совместных инициатив: "Мы предложили Агентству развития медиа подписать меморандум с Центром по производству национального контента при Администрации Президента Узбекистана. В рамках меморандума будет продолжена практика медиафорумов, проводиться тренинги для пресс-секретарей и организовываться медиатуры, чтобы лучше познакомить узбекскую аудиторию с историей, культурой и туристическими локациями Азербайджана".

"Мы хотим, чтобы в Азербайджане больше знали о Хиве, Самарканде, Бухаре, Термезе, Ташкенте и вообще о культуре Узбекистана", - подчеркнул он, добавив, что сотрудничество особенно важно в условиях цифровой трансформации и применения новых технологий в медиа.