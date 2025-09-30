Шеф Пентагона боится за свою безопасность после случившегося с Кирком

Шеф Пентагона Пит Хегсет боится за свою безопасность после того, как консервативный активист Чарли Кирк был ранен в шею и не выжил. Об этом пишет газета британская газета Daily Mail со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника издания, тревожность Хегсаета возросла после покушения на Кирка. Утверждается, что страхи шефа Пентагона подогревает супруга, которая считает его потенциальной целью нападения.

"Он, создавший образ воина, напуган", - сказал собеседник Daily Mail.