Милли Меджлис ратифицировал ряд международных соглашений Азербайджанской Республики.

Вопросы, связанные с этим, обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает Day.Az.

Принятые соглашения включают:

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении Кигалийской поправки от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой;

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики в лице Министерства цифрового развития и транспорта и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25)";

- Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики в лице Министерства экономики Азербайджанской Республики и Группой Исламского банка развития о гарантиях по проведению Правительством Азербайджанской Республики (принимающей страной) в 2026 году ежегодных собраний Группы Исламского банка развития";

На заседании также были вынесены на голосование и приняты законопроекты "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по контролю за ящуром" и "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия по определенным опасным химическим веществам и пестицидам в международной торговле".