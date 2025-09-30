SOCAR внедряет цифровые технологии для мониторинга выбросов метана

SOCAR активно использует современные цифровые решения и международное партнерство для повышения эффективности мониторинга и сокращения выбросов метана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Хикмет Абдуллаев, выступая на Бакинской неделе климатической деятельности.

По его словам, компания совместно с BCGX разработала специализированную платформу Methane AI tool, которая объединяет инфраструктурные и операционные данные, результаты измерений и обеспечивает комплексный анализ больших массивов информации. Это позволило повысить качество отчетности, оптимизировать техническое обслуживание и соответствовать требованиям международных организаций, включая OGP, членом которой SOCAR стала в прошлом году.

Х.Абдуллаев отметил, что сотрудничество с GHGSat в рамках программы OGCI уже принесло конкретные результаты: благодаря спутниковым данным были выявлены источники выбросов, оперативно устранены на местах, что позволило вернуть газ в систему и реализовать его как продукт. Таким образом, экологические инициативы компании дают и ощутимую экономическую отдачу.

Вице-президент SOCAR подчеркнул, что использование технологий, включая собственные сенсоры TotalEnergies для регулярных облётов морских объектов, стало "частью повседневной практики компании". SOCAR продолжает делиться опытом и результатами с международными партнерами, закрепляя позиции в глобальных усилиях по декарбонизации.