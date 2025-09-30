"Карабах" постарается закрепить успех после победы над "Бенфикой"

На официальном сайте УЕФА вышла статья, посвященная предстоящему матчу второго тура Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Копенгагеном", который состоится 1 октября, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В материале отмечается, что после сенсационной победы в Лиссабоне над "Бенфикой" агдамский клуб постарается продолжить успешное выступление. Напоминается, что "Карабах" и "Копенгаген" встречались четыре раза, три победы на счету датчан, одна - у азербайджанцев.

Также подчеркивается, что "Карабах" стал единственным азербайджанским клубом, выходившим в групповой этап Лиги чемпионов, а участие в нынешнем розыгрыше стало для команды 12-м подряд выступлением в групповом или общем этапе еврокубков.

УЕФА приводит и статистику: "Карабах" выиграл шесть из семи матчей нынешнего сезона Лиги чемпионов и забил 13 мячей в последних четырех встречах турнира. В то же время команда проиграла семь из девяти последних домашних игр в еврокубках.

"Копенгаген", в свою очередь, в первом туре сыграл вничью 2:2 с "Байером" и остается непобежденным в нынешнем евросезоне. Датчане не проигрывают в Лиге чемпионов уже четыре матча подряд, однако в последних 20 выездных встречах турнира сумели одержать лишь две победы.