Boeing начала производство истребителя F-47 для США

Компания Boeing начала производство истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, первый полет запланирован на 2028 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание The War Zone (TWZ).

По его информации, производство первого опытного образца началось всего через несколько месяцев после объявления о победе Boeing в конкурсе.

"Мы готовы идти быстро. У нас нет выбора", - прокомментировал начальник штаба ВВС генерал Дэвид Олвин.

Программа F-47 входит в состав инициативы "Господство в воздухе нового поколения", охватывающей создание беспилотных спутников, новых типов двигателей, вооружения и систем радиоэлектронной борьбы.