Тело Джабира Иманова привезли в Джума-мечеть

Тело заслуженного артиста Джабира Иманова было доставлено в Джума-мечеть Наримановского района, где собрались его родственники и представители искусства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, после совместной молитвы в Культурном центре имени Шахрияра состоится церемония прощания.
Как мы сообщали ранее, вчера ушел из жизни Заслуженный артист Джабир Иманов. Он перенес инфаркт в спортзале, расположенном на улице Узеира Гаджибейли в Сабаильском районе столицы. Несмотря на прибытие бригады скорой помощи на место происшествия, 49-летнего актера спасти не удалось.
