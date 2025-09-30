Как мир «помогает» разрешению конфликтов

Автор: Лейла Таривердиева

К сожалению, миру сегодня нечего обсуждать кроме конфликтов. В мировой повестке нет никаких общих перспектив, трещинами пошли и союзные отношения. Главной темой юбилейной сессии Генассамблеи ООН был палестино-израильский конфликт. Обсуждали грозно и решительно, но безрезультатно. Временами вспоминали и о российско-украинской войне, правда, гораздо реже, чем в прежние годы. Этот конфликт сейчас не в тренде.

Глядя на все это, возникало странное чувство. И очень неприятное: мировое сообщество не способно решать конфликты, все попытки неуклюжи и только усугубляют проблемы.

Организация Объединенных Наций, как и прочие международные организации, давно потеряла авторитет и возможности влиять на процессы. ООН не удалось остановить даже маленькую Армению. Правда, надо признать, что международное сообщество не особо и старалось. Точнее, не прилагало реальных усилий для восстановления справедливости вообще. Происходившее на Южном Кавказе никого не занимало. Долгие годы этот регион считался вотчиной России, и прочие игроки соблюдали некую дипкорректность, не вмешиваясь в дела ее "владений". Судьба региона была отброшена на задворки глобальной политики, и только Баку не давал о ней забыть. Если бы не настойчивые требования Азербайджана, если бы не несговорчивость его руководства, этот конфликт был бы сдан в архив. В таком качестве он устраивал многих, но только не Баку.

Оккупация Арменией территорий Азербайджана никогда не была темой серьезных обсуждений в Генассамблее ООН или в какой-либо другой международной организации. Разве что в начале 90-х, когда армянская военная агрессия и этнические чистки находились в самом разгаре, были приняты резолюции, за исполнением которых ООН в дальнейшем не следила. Когда же в мае 1994 года война остановилась и был подписан Бишкекский протокол, миру тем более стало все равно, что там произошло на далеком Южном Кавказе. Прекратили стрелять? - ну и славно.

Количество документов в поддержку справедливой позиции Азербайджана за годы армянской оккупации было мизерным. Его никак нельзя сопоставить с количеством всевозможных резолюций, решений и заявлений в поддержку Армении, принятых после Второй карабахской войны и особенно после сентября 2023 года. "Цивилизованный" мир неожиданно вспомнил о существовании международного права только тогда, когда конфликт, на затягивание которого делался расчет, завершился. Отовсюду набежали адвокаты, оказывается, назубок знающие женевские конвенции и прочие документы, остававшиеся тридцать лет бесполезными для защиты прав и интересов азербайджанского народа и Азербайджана. До 2020 года мир спокойно наблюдал за происходящим, а державы подсчитывали политические дивиденды от поддержки армянского проекта. За прошедшие 35 лет от международного права остались только ссылки в Интернете и громкие подписи под резолюциями и конвенциями. В международных отношениях воцарился хаос, который в наши дни приобрел самые циничные формы.

Хотя Азербайджан и Армения не являются локомотивами глобальной политики, именно с карабахского конфликта начался слом прежнего миропорядка, основанного на международном праве, разработанном после Второй мировой войны. Открытая военная агрессия Армении, тотальные этнические чистки и геноцид азербайджанского народа, от которых отвернулся мир, первыми начали подтачивать основы. Преступление, оставшееся безнаказанным, становится примером для других.

Сегодня Азербайджан и Армения идут к подписанию мирного договора. Эта перспектива стала возможной благодаря Баку и несмотря на всю сложность вопроса. Но даже сейчас все еще остаются желающие вмешаться и "помочь".

В минувшую пятницу в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США была принята инициированная лоббистом Гейбом Або поправка в Закон о продлении полномочий Госдепартамента на 2026 финансовый год. Лобби удалось протолкнуть поправку, обязующую Госдеп вмешиваться в дела суверенного государства и обуславливать этим вмешательством двусторонние отношения. Насколько она будет выполняться - другой вопрос. Нынешняя администрация вряд ли будет сильно настаивать, встретив противодействие Баку. Опыт прежней правящей команды Белого дома показал, что это самый неэффективный способ строить отношения с Азербайджаном.

Диаспора торжествует. Лоббист Або тоже вкушает награду за успех. Давно у американского армянства не было успехов, и вот такой кусок пирога. Армянские паблики со ссылкой на Армянскую ассамблею Америки пишут, что поправка обязывает госсекретаря США Марко Рубио взаимодействовать с правительствами Армении и Азербайджана с целью содействия освобождению военных преступников, террористов и сепаратистов, защиты несуществующего армянского наследия и возвращения добровольных выехавших армян обратно в Азербайджан. У Соединенных Штатов и его внешнеполитического ведомства ведь не осталось никаких других важных задач, кроме судьбы Рубена Варданяна или "древних" хачкаров, изготовленных в мастерской дяди Акопа десять лет назад.

Понятно, что ни один из этих вопросов не будет принят Азербайджаном в качестве пункта мирной повестки. Ни один из них не касается межгосударственных отношений с Арменией и не будет обсуждаться с кем бы то ни было. Лобби не кажется нелогичным требовать от Рубио поднимать тему возвращения армян в то время, как сам Ереван закрыл этот вопрос и говорит только об интеграции бывших карабахцев в армянское общество? Любые попытки надавить на Баку закончатся похолоданием. Причем, это похолодание не было выгодно даже прежней администрации, как все помнят, поддерживавшей Армению по умолчанию.

Напомним о скандале, разразившемся между Баку и Вашингтоном после того, как в ноябре 2023 года экс-помощник экс-госсекретаря Блинкена О'Брайен заявил на слушаниях в Сенате, что американская сторона отложила проведение двусторонних встреч и контактов на высоком уровне с Азербайджаном и в двусторонних отношениях, дескать, не может быть сотрудничества как раньше. Поводом для таких заявлений послужила антитеррористическая операция в Карабахе и массовый добровольный выезд оттуда армян.

Вместо того, чтобы испугаться, в Баку заявили, что также отменяют все визиты высокого уровня из Соединенных Штатов. И в Госдепе поняли, что натворили. Блинкен сам позвонил в Баку и упросил разрешить пустозвону О'Брайен приехать, чтобы исправить положение. И это, напомним, в разгар правления байденовской команды, зависящей от интересов и голосов армянства.

Непонятно, чего лобби ожидает от Марко Рубио. Дональд Трамп позиционирует себя в качестве миротворца в отношениях между Баку и Ереваном. Он не станет разрушать свой имидж и терять доверие сторон. Команде Трампа нужно довести дело до логического конца, и пока в Палате представителей голосовали за проармянскую поправку, тот же Марко Рубио принимал министров иностранных дел Азербайджана и Армении как гостей Трансатлантического ужина в Нью-Йорке. Последнее есть отражение реалий, поправка же к закону о Госдепе - бессмысленные телодвижения.

Наблюдая за тем, что происходит на мировой арене сегодня, создается ощущение, что бессмысленные телодвижения, но уже по другим конфликтам, продолжаются.