Союз Баку и Вашингтона получил новый импульс и политическую опору

Автор: Лейла Таривердиева

В отношениях Азербайджана и США отныне открыта новая страница. Новая не только с точки зрения хронологии. Отношения двух стран вступили в совершенно новый по качеству этап взаимодействия. Хотя сотрудничество между странами существует много лет, реальный статус стратегического партнерства оно приобрело только сегодня. Точнее, в минувшую пятницу.

Визит Президента Ильхама Алиева в США преследовал не только цель заключения договоренности с премьером Армении. Не менее важной целью было вывести азербайджано-американские отношения на новый уровень, на тот уровень, который они давно заслуживают. Это стало возможным только с приходом в Белый дом Президента Дональда Трампа, который, как сказал журналистам азербайджанский лидер, хорошо понимает важность Азербайджана и его геополитическое значение.

Отношение Вашингтона к Баку отличалось от традиционного американского высокомерия и в первое президентство Трампа. Но тогда стороны только присматривались друг к другу. Кроме того, реалии нашего региона были совсем другими, карабахский конфликт осложнял сближение. Теперь же это препятствие устранено. И более того - Азербайджан во главе с лидером, которого Дональд Трамп называет своим другом, показал свою силу и возможности, что не осталось без внимания мировой державы. Он перестал быть для Вашингтона просто небольшой страной где-то на Кавказе. В Вашингтоне Азербайджан и США подтвердили намерение вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства. Не секрет, что любая страна заинтересована в установлении подобных отношений с ведущей мировой державой. Но и Азербайджан все больше набирает вес на мировой политической арене и наращивает свое влияние.

Перспективность Азербайджана в качестве серьезного и равного партнера США прежняя администрация отвергала. Для тандема Байден-Блинкен наша страна была, как говорится, как кость в горле. Дело было не в Баку, а в подверженности прежней администрации влиянию армянства. Но Азербайджан не позволил говорить с собой в подобном тоне.

Будет очень кстати вспомнить о неприятной ситуации, сложившейся в конце 2023 года по вине американской стороны. После антитеррористической операции в Карабахе, тогдашняя администрация Белого дома попыталась развернуть кампанию давления на Баку.

Помощник Госсекретаря Блинкена О'Брайену заявил на слушаниях в Сенате, что американская сторона отложила проведение двусторонних встреч и контактов на высоком уровне с Азербайджаном и в двусторонних отношениях, дескать, не может быть сотрудничества как раньше. В Баку удивленно приподняли брови и ответили зеркально, что стало большой неожиданностью для Вашингтона. Там не ожидали, что "какой-то Алиев" посмеет противоречить сверхдержаве и рискнет в ответ отменить визиты высокого уровня из Соединенных Штатов. Ожидалось, что Баку перепугается, начнет звонить в Белый дом, вести переговоры, выслушивать условия и претензии. Но телефон молчал. Ведущие американские политтехнологи просчитались, не приняли во внимание стиля дипломатии Президента Азербайджана на международной арене и его заявлений. Не дождавшись звонка из Баку, Блинкен сам взялся за телефон, потому что ситуацию нужно было срочно исправлять. В Вашингтоне поняли, что ситуация складывается не по сценарию и отношения с Азербайджаном пошли под откос. Блинкен позвонил Президенту Ильхаму Алиеву и попросил его разрешить приехать в Баку тому самому О'Брайену. Блинкен от справлял в Баку своего помощника с болтливым языком, чтобы все исправить.

Отношения как бы восстановились, но трещины от случившегося остались. и администрация Байдена-Блинкена ничего не сделала для того, чтобы помочь им срастись. Наоборот, кампании клеветы продолжались на разных уровнях, шли даже разговоры о санкциях против Азербайджана из-за "этнических чисток". Опять же, расчет сломать Баку, заставить его отступить от своих интересов, не сработал. И в ходе предвыборной кампании в США Президент Ильхам Алиев открыто высказывал поддержку кандидатуре Трампа. Потому что Азербайджану были нужны продуктивные отношения с Соединенными Штатами. Что важно - самим Штатам тоже было нужно партнерство с Азербайджаном, значительно повысившим свой статус после победоносной войны, но Байден и Ко надеялись обойтись без признания этих реалий.

Поэтому сегодня мы можем говорить о качественно новом этапе в отношениях Баку и Вашингтона. В рамках стратегического партнерства Азербайджан и США будут сотрудничать во многих областях: от энергетики, транспорта, торговли до искусственного интеллекта и поставок вооружений. Отметим, что Президент Трамп объявил накануне, что 907-я поправка заморожена и США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Безобразной поправке уже 33 года. Она была принята в 1992 году, в разгар армянской агрессии и оккупации. В начале двухтысячных ее заморозили ради использования азербайджанской территории для перевалки военных грузов в Афганистан, а после бегства американцев из этой страны в 2022 году, поправка была снова разморожена. Что, конечно, было свинством, недостойным такой державы.

Если бы полная ликвидация несправедливой поправки к "Акту поддержки свободы" была в полномочиях Президента США, Трамп бы это сделал. В этом не может быть сомнений. Но упразднять поправку может только Конгресс. Как ранее выразился мистер О'Брайен, "не думаю, что у нашего Конгресса есть желание рассмотреть отмену 907-й поправки". Тем не менее, после событий в Вашингтоне ситуацию, думается, стоит рассматривать не сквозь эту призму, а через призму позиции новой администрации США.

Вопрос 907-й поправки для Азербайджана это не вопрос жизни и смерти. Это лишь вопрос принципа. На данном этапе ему достаточно, что ее действие будет остановлено. После исторической встречи 8 августа для сотрудничества двух стран открылись широкие перспективы, а американские интересы получили "зеленый свет" на Южном Кавказе. И Президент Трамп постарается закрепить все эти тенденции, ставшие реальности благодаря тонкому дипломату и дальновидному лидеру - Президенту Ильхаму Алиеву.