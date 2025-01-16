Подарок Байдена Трампу: что скрывает "партнерство" США с Арменией?

Автор: Лейла Таривердиева

Покидая Белый дом, администрация Байдена долго думала, что бы такого сделать, чтобы новому президенту жизнь малиной не казалась. Как бы напакостничать? Посыпать дорожку битым стеклом, подложить кнопку на кресло, сменить пароль на ядерном чемоданчике или намазать дверную ручку универсальным клеем? Вариантов было много. Но все они меркли перед степенью вредоносности, которую несло в себе наследство в виде стратегического партнерства с Арменией. Вот это действительно была изощренная месть за проигранные выборы. Теперь Трампу с этим жить.

В подписанной во вторник в Вашингтоне Мирзояном и Блинкеном Хартии о стратегическом партнерстве Армении и США записано много всякой ерунды, не заслуживающей внимания. Укрепление экономических и энергетических связей, строительство "перекрестка мира", ядерное сотрудничество и многое другое. Армения также поможет американцам громить ИГИЛ, а то они что-то без нее не справляются. Любопытно будет взглянуть, как обрушится построенное на реэкспорте "армянское экономическое чудо", когда Штаты начнут предусмотренный хартией контроль за импортом и экспортом Армении. Этот пункт - дело рук американцев. А вот "перекресток мира" был втиснут в хартию армянской стороной - в надежде давить в вопросе коммуникаций на Азербайджан американскими руками. Что и как будут "перекрещивать" армяне с американцами на этом изолированном от региона клочке суши, это их забота. Байденовская администрация сознательно оставила это подписание на последние дни своего пребывания в Белом доме, чтобы голова болела потом не у нее.

Главное, ради чего был подписан этот документ, - это легализация американского военного участия в "укреплении безопасности на границе". Уже на следующей неделе в Армению отправится специальная группа, которая будет эту безопасность укреплять. И пусть Вашингтон только попробует увильнуть от прописанного в хартии - диаспора с лобби живо вернут на путь истинный. Теперь у армянства появилась бумага, которую они станут совать под нос американской администрации всякий раз, когда та будет уделять армянским интересам недостаточное внимание. Это как брачный контракт, определяющий отношения до мелочей, вплоть до количества, пардон, соитий в неделю.

Напомним, что такой же "брачный контракт" был заключен США с Грузией, в январе 2009 года. И там было записано практически то же самое, что подписывали в минувший вторник Блинкен с Мирзояном, за исключением внесенных Ереваном дополнений в виде образцов околополитического творчества Никола Пашиняна. Это типовой документ, по большому счету ни к чему сильную сторону не обязывающий и никак ее не напрягающий. Слабая же сторона получает дополнительные комплексы неполноценности. Говорить о равноправном партнерстве США и Армении несерьезно. О грядущей евроатлантической интеграции - вообще смешно.

Тем не менее, посол Армении в США Лилит Макунц призвала объявить день подписания хартии праздником. В армянском экспертном сообществе царит радостный подъем. По мнению некоторых, Армения сделала исторический шаг в свете приближающегося нового миропорядка. Будет здорово въехать в этот новый мир на плечах сверхдержавы и оказаться в начале очереди при раздаче плюшек. На фоне оформления "брака" с Вашингтоном в Армении даже не исключают возможности возвращения темы Карабаха в международную повестку "при новом переделе мира".

И очень напрасно. Потому что к будущему новому мировому порядку Армения уже опоздала.

Скажем даже больше. С кем бы там не подписывал Ереван хартии, если произойдет слом нынешних принципов, на которых держится мир, если нерушимость границ перестанет быть основополагающим столпом предотвращения хаоса, самой Армении придется срочно заняться поиском своей истинной исторической родины. Как известно, находится она далеко от Кавказа. Армянские фантазеры апеллируют к разделу мира, задуманному в в прошлом веке, не принимая во внимания, как изменился мир за эти десятилетия. Они все еще надеются, что найдется очередной "Вудро Вильсон", который начнет кромсать границы в угоду армянству, и этот процесс кройки и шитья будет вестись обязательно ее "христианскими братьями" и в интересах Армении, потому что она всех купит и потому, что она подписала стратегическое партнерство с самими Штатами.

Как кустарно созданное государственное образование, ни одного дня не имевшее реального суверенитета, сегодняшняя Армения мало отличается от Армении столетней давности. Но мир вокруг нее изменился. Она окружена независимыми сильными странами, делающими собственную политику. Отстала от времени только она. Хотя, надо сказать, армянству есть чем гордиться - с него началось уничижение международного права. Однако армянство не сумело правильно распорядиться имевшимся у него ресурсом мировой поддержки, и кое-как держится сегодня на плаву только потому, что это кому-то нужно.

Кстати, о новом миропорядке. Этот процесс начался в сентябре 2020 года и начал его Азербайджан. Он поломал все общепринятые представления о том, как должно вести себя государство малой силы. Согласно этим представлениям, имевшим негласный статус правил, государство из этой категории не имеет права освобождать свои земли, не спросив разрешения у "старших". Сначала державы должны взвесить свои собственные интересы при том или ином исходе, и разрешение зависит от результатов этого взвешивания. Карабахский конфликт и оккупация Арменией азербайджанских территорий тоже были развязаны с разрешения мировых сил, которые увидели в этом кровавом эксперименте пользу для себя. Конфликт был нужен державам, а вот деоккупация не была нужна никому, наоборот, она лишала мировые круги инструмента влияния на регион.

Азербайджан разрушил все эти представления, освободив войной свои земли после тридцатилетней оккупации. Никто этого не ожидал, но это случилось. Результаты 44-дневной войны и антитеррористической операции сентября 2023 года - это уже свершившийся факт. К ужасу армянской стороны, никто не смог отыграть ситуацию обратно. Могучие силы, бесцеремонно проводящие свою политику так, как им угодно, не сумели остановить Азербайджан или же заставить его оставить агрессору хоть что-то. Многие, кто не решался прежде подавать голос и отстаивать свои права, задались вопросом "а что, так можно было?". Оказывается, можно. Просто кто-то должен был иметь смелость быть первым.

Так что к переделу мира Армения уже опоздала. Главной ее задачей в меняющихся обстоятельствах должна стать забота о сохранении незаконно полученных квадратных километров. А для этого Ереван должен вести себя хорошо. Даже Санта Клаус приносит подарки только тем, кто себя хорошо вел весь год. Армения своего подарка в виде мирного договора пока что не заслужила. А Баку - не массовик из дома культуры, перед которым достаточно почитать стишок, чтобы получить конфетку.

Состояние неопределенности и отсутствие делимитированной границы чревато большими проблемами для региона. Эти проблемы исходят от Армении, точнее, от тех, кто стоит за ней. В условиях геополитических пертурбаций рассчитывать на продолжительный мир невозможно вообще, а тем более, если между соседями нет обозначенных пограничными столбами границ. Еревану не советуют подписывать гарантированный документ, чтобы оставить лазейку на будущее и при благоприятных обстоятельствах попытаться взять реванш. Все прекрасно понимают, чем это закончится для Армении, но продолжают "дружески" подталкивать ее к пропасти. Этим все четыре года правления занималась байденовская администрация, и армянство уверено, что после подписания хартии "эстафетную палочку" перехватит Дональд Трамп.

С полной уверенностью можно говорить о том, что, независимо от того, кто союзник Армении и каким будет новый миропорядок, у нее есть только два выхода. Либо она навсегда прекращает свои территориальные поползновения против Азербайджана, либо армянам действительно придется, как мы уже отметили, начать поиски своей реальной исторической родины. У каждого народа должна быть историческая родина, наверняка, она где-то есть и у армянского народа. И если он не пожелает жить в мире и согласии с нынешними соседями, пусть поищет себе других. Армения, глядя на своих покровителей, питает надежду на их протекцию при новом разделе мира, в то время как неизвестно, что будет с самими этими странами. Вон, Канада уже фактически выпала из обоймы. Армянская тема для канадцев была завязана только на Трюдо. Сойдет эта тема с повестки и после изгнания Макрона с поста президента Франции. И уж очень забавно видеть, как некоторые армянские эксперты пытаются проводить параллели между заявлениями Дональда Трампа по Гренландии и претензиями армян на Карабах.

Между тем, повестка Южного Кавказа при новом переделе мира, на который рассчитывают соседи, будет такой: любые попытки поднять тему Карабаха закончатся для Армении очень плохо. К новому миропорядку Армения должна прийти, держась за Азербайджан, а не за Францию или за хартии с заокеанской державой. Только так она сможет сохранить свою эфемерную государственность.

Хотя, по правде сказать, зачем Армении государственность? Наши соседи явно не знают, что с ней делать. Те, кто создали это государство, видимо, не приложили инструкцию.