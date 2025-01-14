Рожденных ползать пригласили полетать: об американском расчете и армянской наивности
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об американском расчете и армянской наивности
Day.Az представляет публикацию:
У армян праздник: сегодня в Вашингтоне Энтони Блинкен и Арарат Мирзоян совершили ну минимум чудо! Они подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.
Мирзояна надо было видеть! Счастливый, как щеночек, которого забирают из приюта, еле сдерживал радость. А Блинкен наоборот, был подчеркнуто серьезен, пусть и оптимистичен. Еще бы, ведь из этих двоих только он понимал, что и почему сегодня подписывает.
Минуты не прошло - а в армянских СМИ царит ликование. Их послушать - так буквально с утра Армения проснется уже новой страной: богатой, развитой, образцом для подражания! А дальше может американцы и визы отменят... Мечты, мечты!
Интересно, а мышь, которую большой и хищный орел поймал и несет в свое гнездо - она, пока летит, тоже ликует? Рожденная ползать оказывается на высоте, мол завидуйте мне, завидуйте!
А ее банально сожрут.
Автор карикатуры - HSF
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