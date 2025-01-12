Армянофилы в команде Трампа: ANCA напрасно пускает слюни

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Американское армянство, очень опасавшееся последствий избрания президентом Трампа, успокоилось. Потому в команду нового президента собираются деятели, среди которых немало ярых армянофилов. Беспокойства, связанные с тем, что новая администрация вдруг перестанет ориентироваться на интересы армян, постепенно проходят. Это видно по заявлениям Армянского национального комитета Америки (ANCA).

В преддверии инаугурации Дональда Трампа ANCA продолжает радостно делиться в соцсети Х постами, в которых приветствует и, пардон, вылизывает своих лоббистов, получивших высокие посты в новой администрации.

В лице Марка Рубио армянство получает первого радикально проармянского госсекретяря, и радость диаспоры понятна. Рубио всегда выступал против Азербайджана и за запрет замораживания 907-й поправки. При его содействии Сенат принял акт о защите Армении, полностью прекращающий помощь Азербайджану. Армянство охватил щенячий восторг, когда Рубио объявил, что "доллары налогоплательщиков США не должны направляться в Азербайджан, страну, которая принесла нестабильность в регион".

Нетрудно представить степень радости диаспоры теперь, когда через пару недель их любимец станет госсекретарем и будет определять внешнюю политику США. В ANCA потирают ручонки в ожидании начала "плодотворной" работы с мистером Рубио.

Среди членов команды нового президента США будет еще один бескомпромиссный армянофил - Роберт Кеннеди-младший. Этого лоббиста Трамп выдвинул на должности министра здравоохранения и соцслужб, чтобы тот "положил конец эпидемии хронических заболеваний" в США. Кеннеди-младший является сторонником конспирологических теорий и антиваксером, что импонирует новому президенту. Однако тут армянам вряд ли обломится. Чем сможет помочь их политическим интригам министр здравоохранения? Разве что заняться искоренением "армянской болезни". Это не шутка, между прочим. У армянства есть своя эксклюзивная болезнь. Ну, а как без этого - "избранный" народ не может не иметь своей эксклюзивной болячки.

В ANCA до того воодушевлены назначениями, что не жалеют эпитетов, разукрашивая свои посты в Х цветистыми эпитетами. Кеннеди-младший у них "могущественный защитник армянского народа", а его помощник Кен Нахигян - "гордый американец армянского происхождения". Кстати, в 2017 году Нахигян был назначен главой переходной администрации Трампа.

Оказывается, армянская диаспора не только выплачивает лоббистам гонорары, но и ведет своеобразный их рейтинг, выставляя оценки вроде тех, что присуждаются странам за их инвестиционные и кредитные возможности. То есть А, В, С с плюсами и минусами. Бывший конгрессмен Тулси Габбард, например, имеет от армян рейтинг А+ за радикально антитурецкую и антиазербайджанскую позицию. Эта дама-подполковник возглавит у Трампа Национальную разведку. Армянство с трепетом ожидает, что они с Рубио составят ударную команду, которая не будет разводить дипломатию с Баку.

Тулси Габбард считается одной из самых проармянских деятелей в США. Эта мадам в числе немногих, как называет это ANCA, "избранных", побывала в период оккупации в Карабахе. Будучи рядовым конгрессменом, Габбард успела много сделать в качестве активистки армянского лобби. Неудивительно, что армянство сейчас, когда их лоббистка так поднялась, пускает слюни в ожидании резкого перекоса США в сторону Армении. При Байдене лобби тоже плевало на национальные интересы Америки, но там приходилось рассчитывать на всяких хлюпиков вроде Блинкена, а тут - ну прям тяжелая артиллерия.

Стоит ли армянству иметь большие ожидания от этих назначений? Все зависит от приоритетов и политической силы самого президента США. Думается, армяне напрасно обольщаются. Трамп назначает тех или иных деятелей в свою команду не по степени их любви к армянству, а по степени их жесткости и политического радикализма. У него свои взгляды на передел мира, и дипломаты ему тут не нужны. Ему нужен глава внешней политики, который, например, будет бодаться с Китаем, даже если это поставит мир на край мировой войны. В списке приоритетов Рубио, несмотря на всю его любовь к "геноциду армян", нет Турции. И вряд ли она там появится, учитывая последние высказывания Трампа об Эрдогане. Трампу для реализации своих задач нужно партнерство с Турцией, и очень сомнительно, что он захочет менять свои планы ради прихотей армянства. А хорошие отношения с Турцией автоматически подразумевают и хорошие отношения с Азербайджаном. Если армянство рассчитывает усилить давление на Баку, если оно надеется, что в Армению потекут рекой американские вооружения, то пусть утрут слюни. Даже больше - новый миропорядок вряд ли вообще принимает во внимание хотелки клочка суши под названием Армения. Армянство само сделало все для того, чтобы растоптать международное право. Будет забавно наблюдать, как оно станет пытаться вернуть его на повестку.