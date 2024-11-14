https://news.day.az/world/1707042.html Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа После уверенной победы на выборах Трамп приступил к выдвижению своих верных сторонников на ключевые посты в Белом доме и федеральном правительстве. Кто войдет в администрацию 47-го президента США - в материале РБК, передает Day.Az. Госсекретарь США Марко Рубио (53 года). Потомок кубинских иммигрантов.
Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа
После уверенной победы на выборах Трамп приступил к выдвижению своих верных сторонников на ключевые посты в Белом доме и федеральном правительстве. Кто войдет в администрацию 47-го президента США - в материале РБК, передает Day.Az.
- Госсекретарь США Марко Рубио (53 года). Потомок кубинских иммигрантов. Сенатор от Флориды, состоял в комитетах по разведке и международным отношениям. Баллотировался в президенты в 2016 году. Станет первым латиноамериканцем во главе Госдепартамента. Один из главных "ястребов" в отношении Китая в американском конгрессе, призывал к смене режимов на Кубе и в Венесуэле. Выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта в Украине.
- Советник по нацбезопасности Майк Уолтц (50 лет). Ветеран спецназа ("зеленый берет"), участвовал в боевых действиях в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Работал в Пентагоне под руководством Дональда Рамсфелда и Роберта Гейтса, был советником вице-президента Дика Чейни по контртерроризму. Член палаты представителей от 6-го избирательного округа Флориды, заседал в комитетах по вооруженным силам, разведке и международным делам. Заявлял, что США находятся в состоянии холодной войны с Китаем, и допускал возвращение американских военных в Афганистан для "наведения порядка". Предлагает принудить Москву к переговорам по Украине при помощи "реальных санкций" против российского энергетического сектора и наращивания американского экспорта энергоносителей.
- Глава Пентагона Пит Хагсет (44 года). Ветеран Нацгвардии США, служил в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Возглавлял организацию Concerned Veterans for America по защите прав ветеранов. После победы Трампа на выборах 2016 года рассматривался на должность министра по делам ветеранов, но 45-й президент сделал выбор в пользу другого кандидата. Ведущий Fox News. Написал три книги - "Битва за американское сознание", "Американский крестовый поход" и "Современные воины", ставшие бестселлерами.
- Глава ЦРУ Джон Рэтклифф (59 лет). Начинал карьеру как юрист, с 2004 по 2012 год был мэром небольшого городка Хиз в Техасе, в 2007-2008 годах совмещал эту должность с работой врио окружного прокурора. В 2014 году впервые избран в конгресс. В 2019 году запомнился как ярый заступник Трампа во время первой процедуры импичмента в палате представителей. С мая 2020 года по январь 2021-го занимал должность директора Национальной разведки.
- Директор Национальной разведки Тулси Габбард (43 года). Ветеран войны в Ираке. В прошлом была членом палаты представителей от Гавайев, принадлежала к прогрессивному крылу Демократической партии и занимала пост вице-председателя ее национального комитета. Покинула партию спустя два года после неудачного выдвижения на пост президента США в 2020 году. В последнее время сблизилась с Трампом, поддержала его выдвижение в президенты, готовила политика к сентябрьским дебатам с Камалой Харрис и даже рассматривалась в качестве потенциального кандидата Республиканской партии в вице-президенты. Выступала против интервенций, в том числе в Сирию.
- Постпред США при ООН Элиз Стефаник (40 лет). Член палаты представителей от 21-го избирательного округа Нью-Йорка, председатель конференции республиканцев в нижней палате конгресса и четвертый по значимости человек в партии. Активно заступалась за Трампа на слушаниях по импичменту в 2019 году, за что до сих пор находится на хорошем счету у избранного президента. Республиканец даже заявлял о ее шансах побороться за президентское кресло в 2028 году. Придерживается произраильских позиций. Она обвинила в антисемитизме руководство университетов, разрешивших пропалестинские митинги в своих кампусах.
- Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм (52 года). Вела семейный бизнес, пока не избралась в палату представителей от Южной Дакоты в 2010 году. В 2019 году стала первой в истории штата женщиной-губернатором. Выступала против ковидных ограничений. Рассматривалась в качестве кандидата в вице-президенты, но Трамп сделал выбор в пользу Джей Ди Вэнса. В 2024 году опубликовала скандальные мемуары, в которых рассказала, что когда-то убила свою непослушную 14-месячную собаку по кличке Крикет. Придерживается жестких взглядов по вопросам миграции: называла границу США с Мексикой "зоной военных действий".
- Генпрокурор и глава Минюста Мэтт Гетц (42 года). Юрист по образованию, член палаты представителей от 1-го округа Флориды с 2017 года. Ярый сторонник Дональда Трампа, заявлял о фальсификации выборов 2020 года и выступал за импичмент Байдена. В конце 2020 года в отношении политика было начато федеральное расследование из-за подозрений в получении интимных услуг, в том числе от несовершеннолетних, однако в феврале 2023 года с конгрессмена были сняты все обвинения. Один из главных инициаторов снятия с должности спикера палаты представителей Кевина Маккарти в октябре 2023 года.
- Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс (67 лет). Политтехнолог, руководила предвыборной кампанией Трампа во Флориде в 2016 и 2020 годах, затем в 2018 году помогла Рону Десантису избраться губернатором штата. Сопредседатель предвыборной кампании Трампа в 2024 году. Станет первой женщиной на посту главы аппарата Белого дома. Непубличный человек. Трамп называет ее "ледяной девой".
- Замглавы администрации по политическим вопросам Стивен Миллер (39 лет). Начал карьеру как пресс-секретарь конгрессвумен Мишель Бахман - одной из видных участниц консервативного популистского "Движения чаепития" (Tea Party). В прошлом старший советник и спичрайтер Трампа, помогал республиканцу с написанием инаугурационной речи 2017 года. Был одним из идеологов введенного Трампом запрета на въезд в США граждан из ряда мусульманских стран и практики разделения семей мигрантов. Придерживается крайне жестких взглядов по вопросам иммиграции.
- "Царь границы" Том Хоман (62 года). Проработал в Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) около 30 лет, но особых карьерных успехов достиг в годы президентства Обамы и Трампа. В 2013 году назначен исполнительным заместителем директора ведомства по вопросам принудительного исполнения и депортации, выступал за разделение семей мигрантов для противодействия незаконной миграции. В 2017-2018 годах врио главы ICE. Покинул государственную службу в июне 2018 года, перейдя в аналитической центр Heritage Foundation. Один из авторов "Проекта-2025", в котором содержались предложения для будущей администрации Трампа, в том числе по массовой депортации нелегальных мигрантов из США. Впоследствии это стало одним из ключевых предвыборных обещаний избранного президента и, по всей видимости, первой задачей Хомана на новой для него позиции в Белом доме, которая предполагает курирование всех иммиграционных вопросов и вопросов безопасности границ.
- Соруководители Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск и Вивек Рамасвами. 53-летний владелец SpaceX, Tesla и соцсети X в последние месяцы стал одним из главных соратников Дональда Трампа и спонсоров его предвыборной кампании. 39-летний Рамасвами - бывший претендент на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, снялся с выборов в пользу Трампа. Название департамента созвучно с названием криптовалюты Dogecoin (DOGE), которую давно поддерживает Маск. Ведомство не будет частью правительства США, а бизнесмены не станут госслужащими. Они будут консультировать Белый дом по вопросам "устранения правительственной бюрократии, сокращения избыточных нормативных актов, уменьшения расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств".
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