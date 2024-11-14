https://news.day.az/world/1707042.html

Кто займет ключевые посты в новой администрации Трампа

После уверенной победы на выборах Трамп приступил к выдвижению своих верных сторонников на ключевые посты в Белом доме и федеральном правительстве. Кто войдет в администрацию 47-го президента США - в материале РБК, передает Day.Az. Госсекретарь США Марко Рубио (53 года). Потомок кубинских иммигрантов.