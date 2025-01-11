Мирный процесс или армянский самообман: Ереван снова увиливает от истины

Автор: Лейла Таривердиева

Сомнений в том, что Армения действительно хочет мира, становится все больше и больше. Риторика страны-агрессора, потерпевшей грандиозное военное поражение и крушение всех своих скреп, становится все более неадекватной. В Ереване делают вид, что история армяно-азербайджанских проблем началась лишь пять лет назад, с войной 2020 года, а до того ничего не было. Не было ни тридцатилетней оккупации, ни этнических чисток азербайджанцев в Армении и на захваченных землях, ни геноцида, ни урбаницида, ни культуроцида, ни экоцида на оккупированных территориях. То есть не было ничего из того, что сотворило армянство. А начался конфликт только 27 сентября 2020 года, так что ему не 38 лет, а всего пять.

Понятно, что подобная позиция происходит от страха и бессилия. Мы понимаем состояние противника, который вертится как уж на сковородке. Но это понимание не порождает сочувствия, потому что Азербайджан не собирается забывать недавнюю историю и не рекомендует амнезию и армянской стороне. Эта амнезия происходит от ощущения мощной поддержки, на которой Армения продержалась послевоенные годы. Благодаря этой преступной поддержке она разрушила мирный процесс и встала в позу невинно оскорбленной гордости. Уверенность в новых хозяевах настолько сильна, что бывший оккупант позволяет себе выставлять условия Азербайджану и прибегать к шантажу.

После интервью Президента Ильхама Алиева Никол Пашинян на своей странице в Facebook попытался ответить Баку. Хотел показаться значительным, а получилось как всегда.

Несерьезная интерпретация Пашиняном реальных проблем не поможет ему избежать их решения. Знание названий районов Азербайджана не спасет от неизбежного. Переводя истинный смысл требований о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан с норм международного права на территориальные претензии, армянский премьер показывает, что просто не знает, как начать решать вопрос. Он не знает, как сказать своему безнадежному обществу о том, что разговоры о возвращении армян в Карабах без решения вопроса возвращения азербайджанцев в Армению не имеют никакого смысла. Он переводит стрелки на несуществующие территориальные претензии, в то время как задача стоит перед армянской стороной совсем другая.

Кто-то может подумать, что вчерашняя многословная запись в соцсети - это реакция на упоминание Западного Азербайджана. Вовсе нет. Это реакция на упоминание необходимости возвращения азербайджанцев на земли своих предков. Напомним, что в декабрьском интервью Киселеву азербайджанский лидер не употреблял термина "Западный Азербайджан", а говорил о возвращении беженцев в Армению. Но Никол Пашинян разразился в ответ "географическим" постом с указанием того, что считает Западным Азербайджаном. Цель этого маневра - отвлечь внимание от самой проблемы. С помощью лобби и купленных европейских политиков Ереван формирует мнение, что такой проблемы, как возвращение азербайджанцев, не существует, а существует проблема якобы претензий на территории Армении. Эти мотивы уже звучат в заявлениях западных деятелей. В частности, в Европарламенте поднят шум и звучат предупреждения, что тема возвращения азербайджанских беженцев никогда не войдет в мировую повестку. Так называемый мир собирается обсуждать исключительно вопрос коллективного и безоговорочного возвращения армян в Карабах.

Такая риторика вдохновляет Пашиняна и толкает на глупости. Сам он, несомненно, прекрасно понимает суть вещей, но повестка, спущенная сюзереном, требует делать громкие заявления и ставить условия Баку, которые, конечно же, не сработают. Навязанные Еревану опекунами правила заставляют его вставать в неподобающие позы и строить из себя хозяина положения, при котором он, Пашинян, может диктовать правила Азербайджану.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал так называемые новые предложения Пашиняна о мире так: "Интересно, что ваш "миролюбивый нарратив" обходит стороной важнейший столп установления прочного мира и стабильности в регионе, а именно уважение территориальной целостности и суверенитета государств. Если Армения действительно заинтересована в построении мира со своими соседями, почему вы всеми силами не желаете и не хотите начать процесс отказа от претензий на территории, которые вы все называете "Западной Арменией" и "Нагорно-Карабахской Республикой", как это закреплено в вашей Конституции и национальном законодательстве? Извините, но ваши доводы нельзя считать подтверждением "благих намерений" Армении".

Отметим, что Никол выложил целый список своих "четких и ясных" предложений, которые, согласно его узким представлениям о международной политике, единственными будут способствовать стабильности и миру в регионе. Это просто набор того, что пришло на ум премьеру Армении, и выдаваемых за армянские предложений азербайджанской стороны. Например, за свою идею Пашинян выдает предложения о роспуске Минской группы ОБСЕ, параллельном решении проблемы беженцев, продолжении делимитации, необходимости выяснения судеб без вести пропавших и так далее. Собственные же идеи Пашиняна, как всегда, несерьезны.

Он предлагает подписать мирный договор, признавая, что тот готов лишь на 90 процентов. Он пытается увязать вопрос Зангезурского коридора со своим мертворожденным "Перекрестком мира". Он, премьер проигравшей войну и охваченной реваншизмом страны хочет создания механизма расследования нарушений режима прекращения огня и контроля над вооружениями.

Далее. Ереван уже давно пытается шантажировать Баку исками в международные суды. Конечно, это чудовищно, что страна-агрессор, совершившая этнические чистки и геноцид, отличившаяся беспрецедентным вандализмом, угрожает стороне, пострадавшей от всех этих деяний, исками в международные суды. Но что поделать - таков наш мир, в котором влиятельные покровители могут обеспечить поддержку в подобном грязном деле. Международные суды - это, по большому счету, западные инстанции, завязанные на "христианском клубе", где всегда найдется лазейка для отказа от наказания Армении. Пашинян уверен, что армянские иски будут приняты, а азербайджанские отклонены, и рассчитывает "монетизировать" это преимущество. За послевоенные годы Армения бомбит тот же Гаагский суд исками против Азербайджана, и, что удивительно, возражения азербайджанской стороны по ним отклоняются.

Пашинян предлагает полностью отказаться от претензий друг к другу. Серьезно? Азербайджан ранее предлагал отказаться от претензий, хотя ему самому это невыгодно, но Еревану нашептали на ушко, что помогут выигрывать дела в Гааге и ЕСПЧ, и это предложение повисло в воздухе. Теперь, когда геополитическая ситуация серьезно меняется, а Баку объявил о завершении многомиллиардного иска о возмещении ущерба, нанесенного оккупацией, Пашинян заерзал. Поздно.

Условием мира премьер Армении считает "полное решение проблемы удерживаемых лиц". Он не может не понимать, что это условие нежизнеспособно. Азербайджан и так уже проявил добрую волю, освободив в конце прошлого года несколько десятков диверсантов, отбывавших срок. Не Азербайджан должен освобождать военных преступников и террористов, а сам Ереван обязан доказать свое желание прочного мира, передав Баку тех негодяев, которым удалось в общей суматохе сбежать в Армению. Такой шаг мог бы убедить нас в искренности излияний Никола о готовности к миру и лобызанию. Из Баку, кстати, предложение о правовом сотрудничестве в делах армянских преступников поступило. Но Ереван молчит.

Все это говорит о том, что Армения, спрятавшись под крылышком покровителей, все послевоенные годы искала и продолжает искать возможности избежать наказания и получить какие-то преференции. С самого начала разработки мирного договора целью Армении и ее модераторов было не допустить подписания серьезного и гарантированного документа. Делались многочисленные попытки заставить Азербайджан поставить подпись под рыхлым соглашением, содержащим множество лакун и возможностей для нездоровых интерпретаций. Вся эта возня продолжается.

А тем временем время опять играет против Армении.