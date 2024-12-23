Пашинян подложил свинью армянам

Автор: Лейла Таривердиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и сам не заметил, как перекрыл армянам все возможности вернуться в Азербайджан. Как хорошо всем известно и уже, в принципе, принято как данность, Азербайджан готов обсуждать эту тему, но исключительно параллельно решению вопроса возвращения азербайджанских беженцев на свои земли в Армению. А Пашинян в своем последнем интервью СМИ дал понять, что азербайджанцам о возвращении и думать не стоит. Это означает только одно - дорога армянам в Карабах закрыта.

После интервью Президента Ильхама Алиева гендиректору "Россия сегодня" Киселеву Пашинян решил не отставать и дал интервью армянскому изданию, чтобы "разбить" аргументы азербайджанской стороны своим недюжим "интеллектом".

"Я интеллектом победю... побежу... побежду... забью мозгами, короче говоря", - подумал Пашинян словами самоуверенного героя известного мультфильма. И ринулся в бой.

Хотя в интервью российскому СМИ Президент Ильхам Алиев Западного Азербайджана не упоминал, в ответах Пашиняна чувствуется, что он давно ждал повода поговорить об этом и показать свою эрудицию. Заметно, что Никол долго готовился, искал варианты ответа, чтоб сразу наповал. И, как ему кажется, нашел. Обвинив Конституцию Азербайджана в территориальных претензиях к Армении, он заявил, что если это не так, то "под Западным Азербайджаном следует понимать Газахский, Товузский, Агстафинский, Гядабейский, Дашкесанский, Кяльбаджарский, Лачинский, Губадлинский, Зангеланский районы. Поэтому возвращение людей туда - это внутреннее дело Азербайджана, и правительству Армении здесь нечего делать и обсуждать, кроме тех вопросов, которые оно уже обсуждает с Азербайджаном. Я имею в виду установление нормальных отношений, которые обеспечат, в том числе, безопасность западных границ Азербайджана и восточных границ Армении".

А теперь напомним, что говорил в интервью Киселеву Президент Ильхам Алиев.

Глава государства рассказал о программе реинтеграции, разработанной для армян Карабаха, но не принятой ими, и заявил о правах депортированных из Армении азербайджанцев на возвращение на свои земли.

"То, что они были депортированы оттуда в начале 1990-х годов, не говорит о том, что у них нет прав вернуться. Мы до сих пор не получили ответа от руководства Армении, как они видят процесс реинтеграции азербайджанцев на их исторических землях. Думаю, что если эти два процесса будут идти параллельным курсом, это создаст еще лучшую общественную атмосферу для мира. Потому что мир - это не только подпись под мирным договором, это еще и общественный консенсус. А раны, которые мы, как говорится, получили за годы оккупации, еще не затянулись, несмотря на 30 лет. То есть нужно время. А для этого нужен общественный фон, нужно общение, нужно говорить на человеческом языке", - сказал Президент Ильхам Алиев.

К сожалению, человеческого языка в Ереване не понимают и говорить на нем не умеют, что лишний раз подтвердил своим интервью Никол Пашинян. Он, наверняка, считает, что нашел остроумный и убийственный способ ответить Баку. Мы еще не раз услышим эти фразы из его уст, в том числе с международных трибун. Никол популист, на популизме построен его политический имидж. Он изобретает какие-то конструкции и носится с ними повсюду, опробуя на различных аудиториях. Ради того, чтобы покрасоваться "остроумием", в этот раз ему пришлось заучить правильные названия азербайджанских районов.

Ереван решительно отказывается обсуждать возвращение азербайджанцев в Армению, рассчитывая, что удастся путем международного давления вернуть армян в Карабах без необходимости взаимных шагов. Для таких надежд у армянской стороны есть определенные основания, так как европейские партнеры не раз давали им повод упорствовать. Стоит еще раз напомнить очень характерное в этом плане заявление бывшего спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, который в прощальном интервью армянским СМИ заявил, что возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Армению для него "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать". "Первый - это содействие возвращению карабахских армян в свои исконные дома, что является обязательством Азербайджана. Второй - это вопрос армян, которые раньше жили в других частях Азербайджана, в том числе в Баку, или азербайджанцев, которые раньше жили в Армении. Естественно, они также должны иметь возможность посещать места, где жили они или их семьи, или даже возвращаться туда, если они того пожелают, и это также должно быть следствием нормализации, но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян".

Услышав такое, в Ереване успокоились, увидев в словах еврочиновника обещание давить на Баку до последнего. Пашинян совершенно уверен, что вопрос возвращения армян никогда не будет рассматриваться в международных инстанциях в увязке с возвращением азербайджанцев. В принципе, где-то он прав. Судьба около 300 тысяч азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке в Армении, никогда не интересовала мир, и, тем более, она никого не занимает сегодня, спустя 35 лет после трагедии. Однако актуальность вопроса прав азербайджанцев Армении не зависит от заявлений чиновников Евросоюза или остроумия Никола Пашиняна.

Западный Азербайджан - это историческая данность, факт, который нельзя вычеркнуть из истории. Никто не собирается возвращать его в сегодняшние реалии. Во всяком случае, пока что таких намерений у азербайджанской стороны нет. Когда Баку говорит о возвращении азербайджанских беженцев, он говорит о возвращении насильственно изгнанных и потерявших все людей на земли предков, о восстановлении их прав, об их реинтеграции в армянское общество и обеспечении гарантий их безопасного и достойного проживания. Именно ответа на эти вопросы ожидает от Еревана Баку, и Пашиняну не стоит строить из себя знатока географии. Это не тема для тренировки остроумия. Лучше подумать о том, как бы ему не пришлось в будущем заучивать правильные названия уже своих собственных районов. Например, Зангезур, Зангибасар, Гейче, Басаркечер и так далее...