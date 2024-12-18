Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 17 декабря дал интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня", автору и ведущему программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" Дмитрию Киселеву для Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и российского агентства РИА Новости. С текстом интервью главы государства можно будет ознакомиться в ближайшее время.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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