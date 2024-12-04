Автор: Лейла Таривердиева

Заместителю министра иностранных дел Армении Ваану Костаняну пришлось пережить в понедельник в стенах ООН несколько неприятных минут. Армянская сторона не привыкла, чтобы ей задавали неудобные вопросы. Все годы оккупации азербайджанских территорий Армения без стыда строила из себя жертву, выставляя в международных организациях Азербайджан исчадием ада. И никогда прежде у нее не требовали уточнений той чепухи, которую несли ее представители. Но 2 декабря 2024 года грянул гром.

Молния угодила прямо в замминистра Костаняна, который совсем не был к этому готов.

Во время рассмотрения в рамках 114-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации периодического доклада Армении, член Комитета Чунг Чинсунг выразила удивление тем фактом, что в докладе звучит множество претензий к Азербайджану, в то время, как в Армении не проживает ни одного азербайджанца. Член Комитета попросила разъяснений от представителя Армении. И Костанян, что называется, поплыл. Не сумев уйти от ответа, замминистра подтвердил, что азербайджанцы не проживают в Армении. А слишком большое место, уделенное Азербайджану в докладе об Армении, он совершенно неуместно попытался связать с вопросами безопасности и политической ситуацией. Но эти аргументы никак не согласовывались с темой доклада и отношения к делу не имели.

Вопрос, заданный армянской делегации, очень актуален сегодня, когда армянская сторона ищет повсюду поддержку для международного давления на Баку с целью обеспечения беспрепятственного и массового возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана, который они совершенно добровольно покинули год назад. Об азербайджанцах, подвергшихся этнической чистке в Армении и насильственно изгнанных из этой республики, в мире никогда не вспоминалось. Благодаря армянской, советской и проармянской пропаганде 250 тысяч человек в течение короткого времени просто исчезли в никуда. Так же, как исчезли сотни тысяч азербайджанцев, выселенных из Армении ранее, а также жертвы геноцида начала прошлого века.

Никто и никогда не задавал армянской стороне таких вопросов. Жаль, что госпожа Чунг Чинсунг не пошла дальше и не добилась от Костаняна пояснений, почему азербайджанцев в Армении сегодня нет. Не сказала, что имеется информация об этнических чистках и депортации (а она действительно имеется). Интересно было бы послушать его ответ. Член Комитета ООН от Республики Корея очень въедливый эксперт, и сомневаемся, что жалкие пояснения главы армянской делегации могли ее удовлетворить. Один плюс - впервые в стенах ООН прозвучало признание в этнических чистках азербайджанцев в Армении. Хоть и не прямым текстом.

В Армении пока что не проснулись и не осознают, насколько все серьезно. Соседи все еще дремлют, убаюканные всеобщей лаской и сюсюканьем. Но вопрос возвращения азербайджанцев уже постепенно обретает реальные очертания и становится преградой для реализации целей, достижение которых казалось еще год назад таким простым. Подстрекая людей покидать Карабах осенью прошлого года, организаторы "депортации" рассчитывали на иную перспективу. Ожидалось, что на Баку будет оказано сильное давление вплоть до санкций и обвинений в геноциде. После чего армяне массово, с музыкой и в сопровождении армии наблюдателей и западных миротворцев вернутся обратно и заживут по своим правилам. Западные структуры и чиновники были готовы к такому сценарию, если не сказать, что они вообще были в курсе этих планов.

Но случилось непредвиденное. Азербайджан не позволил на себя давить, а аргументированно заткнул всем рты, напомнив о сотнях тысяч азербайджанских беженцев, имеющих ничуть не меньше, если не больше прав вернуться на земли предков. И теперь, стоит защитникам армян открыть рот по поводу "беспрепятственного и достойного возвращения" в Карабах, моментально ставится вопрос о параллельном беспрепятственном и достойном возвращении азербайджанцев в Армению. Строго сбалансированном возвращении. То есть, сколько армян возвращаются в Карабах, столько же азербайджанцев возвращаются в Западный Зангезур. Других вариантов азербайджанская сторона не рассматривает.

Эта позиция Баку очень раздражила западных чиновников. Начали лихорадочно подыскиваться варианты выполнения обещаний, данных армянству. Бывший спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в прощальном интервью армянским СМИ заявил, что возвращение армян в Карабах и возвращение азербайджанцев в Армению для него "совершенно разные вопросы, которые нельзя смешивать". "Первый - это содействие возвращению карабахских армян в свои исконные дома, что является обязательством Азербайджана. Второй - это вопрос армян, которые раньше жили в других частях Азербайджана, в том числе в Баку, или азербайджанцев, которые раньше жили в Армении. Естественно, они также должны иметь возможность посещать места, где жили они или их семьи, или даже возвращаться туда, если они того пожелают, и это также должно быть следствием нормализации, но это совершенно другой вопрос, нежели конкретный вопрос карабахских армян".

В Баку только усмехнулись. Какой смешной этот Клаар, столько лет был спецпредставителем по Южному Кавказу, но так ничего в происходящем здесь и не понял.

Вопрос "беспрепятственного и достойного возвращения" армян забуксовал. Сотня тысяч человек, незаконно проживавших на территории Азербайджана, первую пару месяцев сидели на чемоданах и раздавали истеричные интервью нанятым иностранным репортерам. Ждали, что вот-вот подадут автобусы и откроют все дороги. но не дождались. Многие наверняка сегодня жалеют, что поддались пропаганде, что не послушались законные власти и отказались от реинтеграции. Что сделано, то сделано. Единственная возможность армянам вернуться в Азербайджан это перевоспитать свое общество и позволить правительству начать решать вопрос возвращения азербайджанцев. Пока что Ереван даже упоминать об этом боится. Правительство затеяло игру в "получи гражданство", хотя все переместившиеся лица и без того являются гражданами Армении. Оно не хочет больше платить пособия "беженцам", осознавая, что эти люди больше не пересекут границу Азербайджана. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут выполнены условия Баку.

Несколько дней назад в Армении назначили нового главу МВД. В интервью симоняновскому СМИ министр Казарян заявил, что получившие гражданство РА карабахские армяне сохраняют за собой право вернуться в Карабах. Это право им гарантируют Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Европейская конвенция по правам человека.

Казарян ошибается. Как пояснил ранее Day.Az юрист-международник, профессор Намик Алиев, этнические армяне, проживавшие в Карабахе, подразделяются на четыре группы. Первая - лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 1988 году. Вторая - лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в террористических действиях и оккупации азербайджанских территорий, а затем оставшиеся на этой земле, создавшие семьи и т.д.. Третья - лица, переселенные на постоянное место жительства в Карабах после первой Карабахской войны 1992-1994 года. И четвертая - лица, оставшиеся в Карабахе в составе оккупационных частей вооруженных сил Республики Армения, других незаконных вооруженных формирований.

"Любому очевидно, что из этих четырех категорий только лишь первая теоретически имеет право на приобретение азербайджанского гражданства в установленном порядке и интеграцию в азербайджанское общество. Оставшиеся три категории не имеют прав на проживание в пределах Азербайджана, и в любом другом демократическом государстве мира подлежали бы выдворению либо привлечению к уголовной ответственности.

Сегодня Азербайджан не несет и не может нести обязательств по возвращению этнических армян, добровольно покинувших Карабахский регион. Для того, чтобы они были, нет никаких правовых оснований. Ни одно государство в мире не берет на себя обязательство возвращать в страну выехавших иностранцев. Этот вопрос может быть предметом переговоров между сторонами только в том случае, если речь идет о зеркальных мерах. То есть о взаимном возвращении азербайджанцев в Западный Зангезур Республики Армения и армян - в Карабахский регион Азербайджана при условии принятия ими соответствующего гражданства", - пояснил юрист.

Добавим к этому, что на территории Азербайджана незаконно проживали не только граждане Армении, но также армяне-граждане Ливана, Сирии и других стран. Армения осуществляла незаконное заселение захваченных территорий, что противоречит международному законодательству, всем пактам и конвенциям, которые армянский агитпроп изучил на троечку.

Да, очень жаль, что в Комитете по ликвидации расовой дискриминации ООН замминистра иностранных дел Армении не задали достаточно уточняющих вопросов и не прижали к стенке. Костаняну было бы что рассказать.