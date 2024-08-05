Официальный Баку ответил на претензии Тойво Клаара

Недопустимо, чтобы бывший специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу, назначенный послом ЕС в Узбекистане Тойво Клаар рассматривал вопрос возвращения армян, мигрировавших на добровольной основе из Карабахского региона Азербайджана в Армению и другие страны, где они ранее проживали, как особый случай, ставя условия по поводу права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении. Армения обязана создать соответствующие условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родные земли, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Васиф Алиев, отвечая на вопрос СМИ о претензиях бывшего специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара касательно Азербайджана.

"Назначенному послом Тойво Клаару хорошо известно, что армяне не намерены возвращаться на суверенные территории Азербайджана, несмотря на неоднократные обращения азербайджанской стороны о том, чтобы армянские жители оставались в своих домах и чтобы они вернулись. В частности, азербайджанская сторона уважает намерение вернуться в Азербайджан только лиц армянского происхождения, уважающих территориальную целостность и суверенитет нашей страны.

Предвзятые заявления Клаара накануне его ухода с поста - это, прежде всего, очередной удар по репутации института, которое представляет официальное лицо Евросоюза", - сказал он.

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