Ни одна страна мира не обязана возвращать выехавших иностранцев

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Армянская сторона и ее покровители все никак не могут определиться со статусом, которым могут или не могут пользоваться карабахские армяне, добровольно покинувшие Азербайджан и являющиеся гражданами Армении и России. Им кажется, что вопрос достаточно простой и ответ на него очевиден - армяне из Карабаха являются беженцами. Но все не так просто, как им кажется. Необходимо понять, мигранты они или беженцы.

Попытаемся разобраться по порядку.

Обращаясь к соотношению понятий "мигрант" и "беженец", мы должны уяснить, что понятие "мигрант" шире понятия "беженец". Беженцы являются мигрантами, но кроме беженцев существуют и другие виды миграции: трудовая, политическая, экологическая и т.д.

Ответ на вопрос, является то или иное лицо беженцем, жизненно важен. Если лицо признается беженцем, к нему применяется особый правовой режим, и оно получает определенные права и преимущества, а также помощь и защиту, которые в совокупности составляют понятие "международная защита беженцев". Однако, наряду с правами беженцы также имеют определенные обязательства перед принимающим их государством, основным из которых является соблюдение законов этой страны. Определение статуса беженца означает выяснение органом государственной власти или УВКБ ООН вопроса о том, действительно ли человек, подавший заявление о предоставлении убежища или иным образом заявивший о том, что ему требуется международная защита, является беженцем.

Подобные вопросы возникают, как правило, в период конфликта, войны или после них.

По окончании Второй мировой войны Генеральная ассамблея ООН приняла решение сформулировать "общее" определение беженца, которое было включено в Устав УВКБ ООН 1950 г. (приложение к Резолюции 428 (V) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1949 г.), а чуть позднее - в Конвенцию 1951 г., касающуюся статуса беженцев и Протокол к ней 1967 г. В обоих документах используются практически одинаковые формулировки. Определение, данное в Уставе 1950 г., было затем расширено резолюциями Генеральной ассамблеи и Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН. Определения беженца также содержатся в региональных документах и/или национальных законодательствах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта А статьи 1 Конвенции 1951 г., беженцем является любое лицо, которое "в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений".

Здесь следует упомянуть об одном нюансе, которым могут вздумать "жонглировать" наши оппоненты.

Конвенция 1951 г. в пункте В статьи 1, помимо ограничения по дате (1 января 1951 г.), установила для понятия "беженец" дополнительное ограничение по географическому принципу: "в результате событий, происшедших в Европе". Предугадывая желание "жонглеров", отметим, указанные ограничения времени и области действия определения беженца более не играют никакой роли. Временное ограничение официально снято в Протоколе 1967 г., а ограничение по географическому принципу отменено большинством государств, присоединившихся к обоим документам, в результате чего положения Конвенции приобрели универсальный характер.

И Азербайджан, и Армения присоединились к Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев, и Протоколу к ней 1967 г.

Признание лица беженцем осуществляется по методике Управления Верховного комиссариата ООН по беженцам (УВКБ ООН). Чтобы быть признанным беженцем, лицо должно соответствовать установленным в вышеприведенном определении критериям. Поэтому, чтобы получить статус беженца, армянам, переселившимся из Карабахского региона Азербайджана, прежде всего, надо было бы быть гражданами Азербайджана. Отсутствие у лиц, покинувших Карабахский регион Азербайджана, азербайджанского гражданства (в силу их воли) и наличие гражданства Армении, России либо какого-либо другого государства не позволяет им рассчитывать на статус беженца. Решение всех проблем этих лиц находится вне компетенции УВКБ ООН, не подпадает под действие Конвенции 1951 года и находится в правовом поле отношений "гражданин - государство гражданства".

Эти же лица никак не могут быть признаны вынужденными переселенцами (временно перемещенными лицами) поскольку они мигрировали не в пределах одного государства, а пересекли межгосударственную границу.

На момент завершения локальных мероприятий антитеррористического характера в зоне Карабахского региона Азербайджана, где проживали этнические армяне и которая временно находилась под контролем РМК, никто из армян не владел паспортом Азербайджана. У всех было армянское гражданство и в небольшом количестве российское. Азербайджанского гражданства и паспортов не имел никто.

Я уже говорил и писал, о том, что все этническое армянское население, находившееся в Карабахском регионе Азербайджана, необходимо разделить на четыре группы: 1) лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 1988 году; 2) лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в террористических действиях и оккупации азербайджанских территорий, а затем оставшиеся на этой земле, создавшие семьи и т.д.; 3) лица, переселенные на постоянное место жительства в Карабах после первой Карабахской войны 1992-1994 года; 4) лица, оставшиеся в Карабахе в составе оккупационных частей вооруженных сил Республики Армения, других незаконных вооруженных формирований.

В первые же дни после антитеррористической операции сентября 2023 года, территорию Карабахского региона Азербайджана покинули несколько тысяч этнических армян, подавляющее большинство которых относятся ко второй, третьей и четвертой категориям, приведенным выше, и членам их семей.

Любому очевидно, что из этих четырех категорий только лишь первая теоретически имеет право на приобретение азербайджанского гражданства в установленном порядке и интеграцию в азербайджанское общество. Оставшиеся три категории не имеют прав на проживание в пределах Азербайджана, и в любом другом демократическом государстве мира подлежали бы выдворению либо привлечению к уголовной ответственности.

Вопросы, связанные с освобождением от оккупации территорий Азербайджана, не являются первопричиной и не могут рассматриваться в отрыве от совершенной в отношении Азербайджана агрессии и оккупации его земель.

Насильственное изгнание в 1988-1990 гг. с территории Республики Армения 300 тысяч азербайджанцев и оккупация азербайджанских территорий явились причиной освобождения от оккупации и добровольного выхода с этих территорий этнических армян в 2020-2023 гг. Именно добровольного, так как тому свидетельством выступают многодневные переходы этнических армян через азербайджанские ППП. Им предлагалось остаться, принять азербайджанское гражданство, спокойно жить и работать, но они ссылались на решение сепаратистских властей. Многие из них боялись ответственности за совершенные на территории Азербайджана преступления. Тем, кто не был "запачкан", бояться было нечего. Поэтому некоторые остались и продолжают спокойно жить.

Сегодня Азербайджан не несет и не может нести обязательств по возвращению этнических армян, добровольно покинувших Карабахский регион. Это к сведению уходящего спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, на днях отметившегося скандальными заявлениями. Он объявил, что Баку имеет некие обязательства обеспечить возвращение армян в Карабах. Но на самом деле никаких обязательств у него нет. Для того, чтобы они были, нет никаких правовых оснований. Ни одно государство в мире не берет на себя обязательство возвращать в страну выехавших иностранцев. Этот вопрос может быть предметом переговоров между сторонами только в том случае, если речь идет о зеркальных мерах. То есть о взаимном возвращении азербайджанцев в Западный Зангезур Республики Армения и армян - в Карабахский регион Азербайджана при условии принятия ими соответствующего гражданства.

Могу со всей ответственностью подчеркнуть: никаких других законных и соответствующих международному праву путей возвращения армян в Карабах не существует.