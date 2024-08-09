Ни одна страна мира не обязана возвращать выехавших иностранцев

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Армянская сторона и ее покровители все никак не могут определиться со статусом, которым могут или не могут пользоваться карабахские армяне, добровольно покинувшие Азербайджан и являющиеся гражданами Армении и России. Им кажется, что вопрос достаточно простой и ответ на него очевиден - армяне из Карабаха являются беженцами. Но все не так просто, как им кажется. Необходимо понять, мигранты они или беженцы.

Попытаемся разобраться по порядку.

Обращаясь к соотношению понятий "мигрант" и "беженец", мы должны уяснить, что понятие "мигрант" шире понятия "беженец". Беженцы являются мигрантами, но кроме беженцев существуют и другие виды миграции: трудовая, политическая, экологическая и т.д.

Ответ на вопрос, является то или иное лицо беженцем, жизненно важен. Если лицо признается беженцем, к нему применяется особый правовой режим, и оно получает определенные права и преимущества, а также помощь и защиту, которые в совокупности составляют понятие "международная защита беженцев". Однако, наряду с правами беженцы также имеют определенные обязательства перед принимающим их государством, основным из которых является соблюдение законов этой страны. Определение статуса беженца означает выяснение органом государственной власти или УВКБ ООН вопроса о том, действительно ли человек, подавший заявление о предоставлении убежища или иным образом заявивший о том, что ему требуется международная защита, является беженцем.

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Подобные вопросы возникают, как правило, в период конфликта, войны или после них.

По окончании Второй мировой войны Генеральная ассамблея ООН приняла решение сформулировать "общее" определение беженца, которое было включено в Устав УВКБ ООН 1950 г. (приложение к Резолюции 428 (V) Генеральной ассамблеи ООН от 14 декабря 1949 г.), а чуть позднее - в Конвенцию 1951 г., касающуюся статуса беженцев и Протокол к ней 1967 г. В обоих документах используются практически одинаковые формулировки. Определение, данное в Уставе 1950 г., было затем расширено резолюциями Генеральной ассамблеи и Экономического и социального совета (ЭКОСОС) ООН. Определения беженца также содержатся в региональных документах и/или национальных законодательствах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта А статьи 1 Конвенции 1951 г., беженцем является любое лицо, которое "в результате событий, происшедших до 1 января 1951 г., и в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений".

Здесь следует упомянуть об одном нюансе, которым могут вздумать "жонглировать" наши оппоненты.

Конвенция 1951 г. в пункте В статьи 1, помимо ограничения по дате (1 января 1951 г.), установила для понятия "беженец" дополнительное ограничение по географическому принципу: "в результате событий, происшедших в Европе". Предугадывая желание "жонглеров", отметим, указанные ограничения времени и области действия определения беженца более не играют никакой роли. Временное ограничение официально снято в Протоколе 1967 г., а ограничение по географическому принципу отменено большинством государств, присоединившихся к обоим документам, в результате чего положения Конвенции приобрели универсальный характер.

И Азербайджан, и Армения присоединились к Конвенции 1951 г., касающейся статуса беженцев, и Протоколу к ней 1967 г.

Официальный Баку ответил на претензии Тойво Клаара

Официальный Баку ответил на претензии Тойво Клаара

Признание лица беженцем осуществляется по методике Управления Верховного комиссариата ООН по беженцам (УВКБ ООН). Чтобы быть признанным беженцем, лицо должно соответствовать установленным в вышеприведенном определении критериям. Поэтому, чтобы получить статус беженца, армянам, переселившимся из Карабахского региона Азербайджана, прежде всего, надо было бы быть гражданами Азербайджана. Отсутствие у лиц, покинувших Карабахский регион Азербайджана, азербайджанского гражданства (в силу их воли) и наличие гражданства Армении, России либо какого-либо другого государства не позволяет им рассчитывать на статус беженца. Решение всех проблем этих лиц находится вне компетенции УВКБ ООН, не подпадает под действие Конвенции 1951 года и находится в правовом поле отношений "гражданин - государство гражданства".

Эти же лица никак не могут быть признаны вынужденными переселенцами (временно перемещенными лицами) поскольку они мигрировали не в пределах одного государства, а пересекли межгосударственную границу.

На момент завершения локальных мероприятий антитеррористического характера в зоне Карабахского региона Азербайджана, где проживали этнические армяне и которая временно находилась под контролем РМК, никто из армян не владел паспортом Азербайджана. У всех было армянское гражданство и в небольшом количестве российское. Азербайджанского гражданства и паспортов не имел никто.

Я уже говорил и писал, о том, что все этническое армянское население, находившееся в Карабахском регионе Азербайджана, необходимо разделить на четыре группы: 1) лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 1988 году; 2) лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в террористических действиях и оккупации азербайджанских территорий, а затем оставшиеся на этой земле, создавшие семьи и т.д.; 3) лица, переселенные на постоянное место жительства в Карабах после первой Карабахской войны 1992-1994 года; 4) лица, оставшиеся в Карабахе в составе оккупационных частей вооруженных сил Республики Армения, других незаконных вооруженных формирований.

В первые же дни после антитеррористической операции сентября 2023 года, территорию Карабахского региона Азербайджана покинули несколько тысяч этнических армян, подавляющее большинство которых относятся ко второй, третьей и четвертой категориям, приведенным выше, и членам их семей.

Азербайджанцы должны вернуться в Зангезур - у Армении нет вариантов

Азербайджанцы должны вернуться в Зангезур - у Армении нет вариантов

Любому очевидно, что из этих четырех категорий только лишь первая теоретически имеет право на приобретение азербайджанского гражданства в установленном порядке и интеграцию в азербайджанское общество. Оставшиеся три категории не имеют прав на проживание в пределах Азербайджана, и в любом другом демократическом государстве мира подлежали бы выдворению либо привлечению к уголовной ответственности.

Вопросы, связанные с освобождением от оккупации территорий Азербайджана, не являются первопричиной и не могут рассматриваться в отрыве от совершенной в отношении Азербайджана агрессии и оккупации его земель.

Насильственное изгнание в 1988-1990 гг. с территории Республики Армения 300 тысяч азербайджанцев и оккупация азербайджанских территорий явились причиной освобождения от оккупации и добровольного выхода с этих территорий этнических армян в 2020-2023 гг. Именно добровольного, так как тому свидетельством выступают многодневные переходы этнических армян через азербайджанские ППП. Им предлагалось остаться, принять азербайджанское гражданство, спокойно жить и работать, но они ссылались на решение сепаратистских властей. Многие из них боялись ответственности за совершенные на территории Азербайджана преступления. Тем, кто не был "запачкан", бояться было нечего. Поэтому некоторые остались и продолжают спокойно жить.

Сегодня Азербайджан не несет и не может нести обязательств по возвращению этнических армян, добровольно покинувших Карабахский регион. Это к сведению уходящего спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара, на днях отметившегося скандальными заявлениями. Он объявил, что Баку имеет некие обязательства обеспечить возвращение армян в Карабах. Но на самом деле никаких обязательств у него нет. Для  того, чтобы они были, нет никаких правовых оснований. Ни одно государство в мире не берет на себя обязательство возвращать в страну выехавших иностранцев. Этот вопрос может быть предметом переговоров между сторонами только в том случае, если речь идет о зеркальных мерах. То есть о взаимном возвращении азербайджанцев в Западный Зангезур Республики Армения и армян - в Карабахский регион Азербайджана при условии принятия ими соответствующего гражданства.

Могу со всей ответственностью подчеркнуть: никаких других законных и соответствующих международному праву путей возвращения армян в Карабах не существует.