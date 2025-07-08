Брижит вновь унизила Макрона

Совсем недавно по всему миру распространились кадры того, как президент Франции Эммануэль Макрон ссорился в самолете со своей супругой Брижит. Кадры с пощечиной были самыми обсуждаемым событием в те дни. Потом, напомним, спускаясь по трапу, Брижит демостративно не взяла его за руку. И вот спустя почти два месяца ситуация вновь повторилась.

Макрон по приглашению короля Карла III прибыл вместе с супругой в Великобританию с трехдневным государственным визитом. В аэропорту чету Макрон встретили принц и принцесса Уэльские. Брижит Макрон опять демонстративно проигнорировала протянутую руку супруга и сама сошла с трапа. Недонаполеону осталось просто смириться с этой, очередной пощечиной, хоть и не по лицу на этот раз.

Макрон вновь оказался в положении человека, которого унижают на глазах у всей мировой аудитории. И на этот раз ему не удастся списать всё на "игривость", как в тот раз. Уже очевидно, что Брижит с ним не считается.