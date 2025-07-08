Дни поэзии Вагифа вновь порадуют поклонников стихотворчества

Фонд Гейдара Алиева, Министерство культуры и Союз писателей Азербайджана в очередной раз организуют Дни поэзии Вагифа. Традиционный праздник поэзии и в этом году охватит несколько городов и районов нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Министерстве культуры сообщили, что мероприятие стартует 14 июля в Газахском районе, где родился Молла Панах Вагиф.

Дни поэзии 15 июля пройдут в городе Гяндже, 16 июля - в Агдамском районе и завершатся 17-18 июля в Шуше. В предстоящих в культурной столице Азербайджана мероприятиях примут участие известные деятели литературы и искусства, представители государства и правительства.

В рамках Дней поэзии в различных историко-культурных местах Газаха, Гянджи, Агдама и Шуши, в том числе в отреставрированном Фондом Гейдара Алиева музейно-мавзолейном комплексе Моллы Панаха Вагифа, доме Натаван, отеле "Карабах" и особняке Мехмандаровых пройдут часы поэзии, книжные выставки и презентации, музыкальные композиции, научная конференция, театральные постановки и различные литературно-художественные программы.

Отметим, что Дни поэзии Вагифа были основаны в 1982 году в Шуше по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно тогда при участии великого лидера состоялось торжественное открытие мавзолея Моллы Панаха Вагифа и Дома поэзии и по его поручению было принято решение о проведении Дней поэзии Вагифа. До 1991 года праздник поэзии организовывался ежегодно, традиционно начинаясь на родине поэта, в Газахе, и заканчиваясь на живописной равнине Джыдыр-дюзю в Шуше.

После освобождения города Шуши в результате славной Победы доблестной Азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Дни поэзии Вагифа вновь стали проводиться в культурной столице Азербайджана.

В этом году Дни поэзии Вагифа подарят поклонникам стихотворчества, литературы и культуры незабываемые моменты.