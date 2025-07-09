ЦБА прокомментировал рост курса евро

Центральный банк Азербайджана постоянно отслеживает и анализирует изменения курсов валют у торговых партнеров. Влияние этих изменений на макроэкономические показатели рассматривается по нескольким аспектам - причины колебаний, их направление и устойчивость, а также потенциальные последствия.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в Центральном банке Азербайджана.

Недавнее укрепление евро главным образом связано с ослаблением индекса доллара США: "В первые шесть месяцев 2025 года спотовый индекс доллара снизился на 10,7%. При этом курс доллара к манату остаётся стабильным. Поэтому повышение курса евро по отношению к доллару привело к удорожанию евро и в манатах".

По данным банка, снижение спотового индекса доллара может быть временным: "Оценки показывают, что за последние около 20 лет базовый уровень спотового индекса доллара - с января 2006 года, принятого за 100 - колебался в диапазоне от 80,7 до 126,0. Средний показатель за этот период составил 101,4. Это свидетельствует о волатильности индекса доллара и его тенденции со временем возвращаться к среднему уровню".

Отмечается, что Центральный банк внимательно следит за ситуацией в странах-партнерах, постоянно оценивает баланс инфляционных рисков и продолжит использовать весь необходимый инструментарий для обеспечения ценовой стабильности.