Состоялась встреча с уволенным в запас личным составом подразделений азербайджанской армии

В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского, действующем при Национальном университете обороны, состоялась торжественная церемония по случаю увольнения в запас личного состава подразделений из интеллектуально одаренных военнослужащих.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя Родины, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны генерал-майор Гюндуз Абдулов отметил, что в соответствии с новой концепцией прохождения военной службы в министерстве обороны Азербайджанской Республики, продолжение военной службы высокоинтеллектуальными, талантливыми военнослужащими в подразделениях при Национальном университете обороны после завершения программы подготовки новобранцев является результатом успешных реформ в сфере военного образования, реализуемых в нашей стране под руководством Верховного Главнокомандующего, и вносит положительный вклад в повышение профессионализма военнослужащих. Ректор пожелал юношам, завершившим срок службы, успехов в будущем и дал соответствующие наставления трудиться с усердием во имя дальнейшего укрепления нашего государства.

Выступивший от имени личного состава солдат Шахин Байрамлы выразил благодарность руководству Национального университета обороны и командному составу за созданные условия для совершенствования их знаний и навыков в период службы, а также за положительные качества, приобретённые в армейской жизни.

В завершение мероприятия прозвучали патриотические музыкальные произведения в исполнении оркестра Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.