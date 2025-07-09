Названо количество памятников, взятых под госохрану в Азербайджане

В 2025 году решением Кабинета министров в список памятников, взятых под государственную охрану, включен 51 новый объект, которому присвоен статус памятника.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана.

Сообщается, что последний список недвижимых памятников истории и культуры был утвержден в 2001 году.

"В ходе анализа был выявлен ряд неточностей в существующем списке, включая несоответствия в названиях, датах и ​​других данных памятников, а также такие недостатки, как невключение в реестр значительного количества объектов, имеющих историческое, архитектурное и археологическое значение. В целях устранения неточностей в действующем списке и включения объектов историко-архитектурного и археологического значения в список памятников, находящихся под государственной охраной, при министерстве культуры создан Экспертный совет по выявлению недвижимых объектов культурного наследия. Экспертный совет продолжает работу по решению этих вопросов", - отметили в ведомстве.