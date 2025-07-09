Тяжелое ДТП на дороге Баку-Газах

На 46-м км автодороги Баку - Газах, проходящем через территорию поселка Сангачал Гарадагского района Баку, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, автомобиль Hyundai с государственным регистрационным номером 99-AU-092, за рулем которого находился Эльнур Ягубов (1984 г.р.), выехал на обочину дороги и сбил стоявших на тротуаре Ираду Бедирову (1974 г.р.) и ее дочь Гюльнар Бедирову (2004 г.р.).

В результате ДТП И.Бедирова скончалась на месте, а Г.Бедирова была госпитализирована.

Подозреваемый в совершении аварии водитель задержан.

По данному факту ведется расследование.