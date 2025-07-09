Названа сумма инвестиций, вложенных в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Созданы широкие возможности для предпринимателей в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. Существующие постройки в городах и районах в соответствии с законодательством на основании обращений передаются в аренду предпринимателям. На сегодня предпринимателям в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах сдано в аренду 474 объекта. В регионе начали функционировать объекты различного назначения. На сегодня инвесторы вложили в эти территории инвестиций на сумму около 45,5 миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend об этом в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, заявил заместитель специального представителя Президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов в выступлении на проходящей в Ханкенди специальной сессии IX совещания руководителей органов дипломатической службы на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

По его словам, на начавших работу объектах трудоустроено около 2 тыс. человек. После ввода в эксплуатацию других объектов в рамках действующих контрактов количество рабочих мест достигнет 5 тысяч: "Льготные механизмы, применяемые государством на освобожденных от оккупации территориях, также играют важную роль в достижении экономического успеха. Механизмы стимулирования создают условия для привлечения иностранных инвесторов, наряду с местными, к процессу восстановления экономики Карабаха. В этой связи мы также заинтересованы в сотрудничестве с дипломатическими представительствами за рубежом для информирования иностранных инвесторов о благоприятных условиях и механизмах стимулирования, созданных для инвестиционной деятельности на освобожденных от оккупации территориях".