В Азербайджане ухудшится погода

Жителей горных и предгорных районов Азербайджана предупреждают о возможных капризах погоды. Уже 10 июля в этих зонах прогнозируются дожди, которые в отдельных местах могут носить ливневый характер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых регионах страны также возможны грозы и даже выпадение града. Ожидается кратковременное, но интенсивное ухудшение погодных условий.

Также синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках. В горных районах Большого и Малого Кавказа не исключены кратковременные селевые потоки, особенно в малых горных реках. Жителям и особенно тем, кто планирует поездки за город, рекомендуется соблюдать осторожность.