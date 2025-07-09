В КНР отвергли обвинения ФРГ о лазерной атаке немецкого самолета

Обвинения Германии в том, что китайские военные применяли лазер против немецкого самолета, не соответствуют действительности.

Как передает Day.Az, Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, пишет Bloomberg.

"Заявления Германии полностью не соответствуют фактам", - сказала Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай выполняет свои обязанности великой державы и способствует международной безопасности. Представитель МИД КНР отметила, что обе стороны должны усилить коммуникацию, основанную на фактах, чтобы избежать недоразумений и просчетов в будущем.