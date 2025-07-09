В Армении требуют исключить российские телеканалы из мультиплекса

Перед зданием министерства высокотехнологической промышленности Армении прошла акция протеста с требованием исключить российские телеканалы из общественного мультиплекса и кабельных сетей.

Как передает Day.Az, участники акции держали в руках плакаты с надписью "Нет каналам врага", "Нет российскому языку вражды", а также скандировали "Нет российской пропаганде", "Нет российскому яду", "Россия, заткнись!" и другие лозунги.

Председатель партии "Во имя Республики" Арман Бабаджанян выразил уверенность, что в эфирах этих телеканалов оскорбляют Армению, назвав это частью гибридной войны. По его оценке, политика России нацелена на ликвидацию государственности Армении.

Замглавы партии Рубен Меграбян призвал запретить также деятельность "Sputnik Армения".