Азербайджан и Китай подписали меморандум в ж/д сфере

8 июля в Пекине председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов провел встречу с президентом Государственной корпорации "Китайские железные дороги" Сун Сюду.

Как сообщили Day.Az в АЖД, на встрече было подчеркнуто особое значение партнерства в сфере транспорта и логистики в контексте укрепления стратегических связей между Китаем и Азербайджаном. Отмечено, что сотрудничество между железнодорожными структурами двух стран охватывает широкий спектр - от транзитных перевозок и мультимодальных решений до развития инфраструктуры и цифровизации процессов.

Председатель АЖД отметил, что государственный визит Президента Азербайджана в Китай в апреле 2025 года стал важным этапом в развитии двусторонних отношений стран. Одним из ключевых элементов сотрудничества является развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), который Азербайджан рассматривает как важную транзитную связь между Востоком и Западом. Регулярные перевозки по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Европа способствуют сокращению сроков доставки грузов и диверсификации логистических решений.

Было отмечено, что в результате эффективного сотрудничества, в 2024 году объем грузоперевозок между двумя странами по железной дороге вырос на 47%, составив 612 тысяч тонн. В 2024 году из Китая прибыло 287 блок-поездов, а за первые 6 месяцев текущего года - уже 199. До конца года ожидается прибытие более 400 блок-поездов. Подчеркнуто, что развитие сотрудничества между АЖД и "Китайскими железными дорогами" вносит важный вклад в укрепление транспортных связей в Евразии и развитие устойчивых логистических цепочек.

В ходе встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственной корпорацией "Китайские железные дороги".

Целью подписания документа является дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между двумя организациями в области железнодорожного транспорта, транзита, а также реализации цифровых проектов.

В меморандуме подчеркивается необходимость применения современных и цифровых технологий для создания благоприятных условий для международных перевозок, оптимизации управленческих процессов, повышения эффективности перевозок и предоставления клиентам более качественных услуг. Также отмечается стратегическая важность развития мультимодальных перевозок по Среднему коридору, связь этого маршрута с логистическими терминалами в Китае и Азербайджане, необходимость присоединения китайской компании "China Railway Container Transport Corp. Ltd." (CRCT) к созданному железнодорожными структурами Азербайджана, Казахстана и Грузии совместному предприятию "Middle Corridor Multimodal Ltd.", а также углубление сотрудничества в железнодорожной сфере в контексте реализации инициативы "Один пояс - один путь".

В рамках визита также состоялась встреча председателя АЖД Ровшана Рустамова с председателем правления АО "Казахстанские железные дороги" Талгатом Алдыбергеновым.

На встрече обсуждалось расширение сотрудничества в сфере транзитных перевозок между двумя странами и важность усиления координации для своевременной доставки контейнерных грузов, отправляемых из Китая в Европу. Было отмечено, что совместное предприятие "Middle Corridor Multimodal", созданное между Азербайджаном, Казахстаном и Грузией, будет способствовать обеспечению бесперебойных, надежных и эффективных операций по перевозке грузов по Среднему коридору.

Кроме того, делегация АЖД в рамках делового визита в Китай 8 июля приняла участие в XII Международном конгрессе по высокоскоростным железным дорогам, который прошел в Пекине.

На мероприятии по теме "Высокоскоростной железнодорожный транспорт: устойчивость, инновации, процветание" (High-Speed Rail: Sustainability, Innovation, Prosperity) обсуждались такие вопросы, как устойчивое развитие и технологические инновации.