Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси близок к заключению нового контракта с американским футбольным клубом "Интер Майами", несмотря на интерес к игроку со стороны "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист Саша Тавольери на своей странице в соцсети X.

Саудовский клуб планирует подписать контракт с нападающим в декабре этого года, когда истечет его соглашение с "Интер Майами". Переговоры между представителями "Аль-Ахли" и футболистом длятся уже несколько недель.

Месси - 38 лет, он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год. Также аргентинец играл за французский "Пари Сен-Жермен". С лета 2023 года футболист выступает за "Интер Майами", с которым в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной лиги футбола и был признан лучшим игроком турнира. Со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира (2022) и Кубок Америки (2021, 2024).