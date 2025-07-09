Названо число людей, проживающих в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

В рамках программы "Большое возвращение" обеспечивается поэтапное возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом сказал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, выступая на IX совещании руководителей органов дипломатической службы в Ханкенди.

Он отметил, что это одна из самых масштабных социальных программ в нашей современной истории.

"На освобожденных землях для каждой семьи создаются достойные условия жизни. В городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах проживает около 13 тысяч человек. Это бывшие вынужденные переселенцы, а также работники государственного и частного секторов и члены их семей", - сказал С. Гахраманов.