Объявлены финалисты пятого конкурса «Восхождение»

Определились финалисты пятого конкурса "Восхождение".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в рабочей группе конкурса сообщили, что по итогам полуфинального этапа 124 кандидата пробились в финал. В целом на отчетной стадии получили возможность проверить свои управленческие навыки 329 участников.

Среди финалистов 79 кандидатов из Баку, 45 - регионов. Из них 99 мужчины, 25 - женщины. Выбранные финалисты представляют профессионалов, работающих в государственных, частных и международных компаниях, а также неправительственных организациях.

В полуфинальном раунде участникам было адресовано 12 различных кейсов. Кандидаты продемонстрировали различные навыки, работая над этими задачами на основе 4 различных командных структур. Каждого участника в течение двух дней оценивали 8 разных экспертов. Такой подход обеспечил прозрачную и многогранную оценку.

Всего в процессе оценивания приняли участие 92 эксперта. В целях координации их деятельности и обеспечения эффективного управления этапом 5 человек из рабочей группы выступили в роли координаторов.

Минимальная цифра для выхода в финальный этап составляла 16 баллов.

Финальный этап конкурса пройдет 18-20 июля в Бакинском Экспо-центре. На этой стадии участники еще раз продемонстрируют свои знания и умения, решая новые ситуации по "модели управленческих ролей".

Напомним, что конкурс "Восхождение" учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года в целях выявления и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва. 18 декабря 2024 года глава государства подписал Распоряжение о проведении пятого конкурса "Восхождение".