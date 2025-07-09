Число пропавших без вести в результате наводнения в Техасе растет

Число погибших в результате внезапного наводнения 4 июля, которое обрушилось на часть центральной части Хилл-Кантри в штате Техас, во вторник возросло по меньшей мере до 109 человек, среди которых было много детей. В прошлую пятницу утром на регион обрушились проливные дожди, затопив бассейн реки Гваделупе.

Как сообщает Day.Az, по данным, опубликованным губернатором Греггом Эбботтом, власти разыскивают более 180 человек, судьба которых остается неизвестной в течение четырех дней после одного из самых смертоносных наводнений в США за последние десятилетия.

Основная масса погибших и поиски других пострадавших были сосредоточены в округе Керр и окружном центре Керрвилле, городе с 25 тыс. жителей, превратившихся в зону бедствия.

По состоянию на вторник только в округе Керр были обнаружены тела 94 жертв наводнения, около трети из которых - дети, сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции поздно вечером после осмотра района по воздуху.

Среди погибших в округе Керр - 27 воспитанников и вожатых лагеря христианского летнего лагеря для девочек "Мистик", действующего уже почти столетие и расположенного на берегу реки Гваделупе недалеко от города Хант. Также погиб директор лагеря.

По словам Эбботта, во вторник по-прежнему не было известно о судьбе пяти девочек и вожатого лагеря, а также еще одного ребенка, не связанного с лагерем.

По состоянию на вторник, в результате чего общее число погибших достигло 109. Однако власти заявили, что готовятся к росту числа жертв по мере того, как вода отступает, а поиски новых жертв набирают обороты.

Ученые утверждают, что экстремальные наводнения случаются все чаще, поскольку изменение климата приводит к более теплым и влажным погодным условиям в Техасе и других частях страны.