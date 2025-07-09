Завтра в Абу-Даби состоится встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов пройдет двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.