https://news.day.az/officialchronicle/1766585.html Завтра в Абу-Даби состоится встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов пройдет двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Завтра в Абу-Даби состоится встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном
В рамках продолжающегося мирного процесса между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения 10 июля в городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов пройдет двусторонняя встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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