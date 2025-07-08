Раскрыто состояние американского арсенала ракет Patriot

У армии США осталось только 25 процентов ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на высокопоставленные американские источники сообщает британская газета The Guardian.

"Запасы ракет Patriot сократились настолько, что это вызвало обеспокоенность в Пентагоне, поскольку это может поставить под угрозу потенциальные военные операции США", - отмечает издание.