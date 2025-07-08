https://news.day.az/world/1766446.html

На Словакию обрушился штормовой ветер - ВИДЕО

Штормовой ветер с проливным дождём обрушился на восток Словакии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В Кошице и ряде городов поменьше нет доступа к электричеству, десятки человек получили ранения, власти ввели чрезвычайное положение в районах Гельница и Прешов. Представляем вашему вниманию данное видео: