На Словакию обрушился штормовой ветер

Штормовой ветер с проливным дождём обрушился на восток Словакии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Кошице и ряде городов поменьше нет доступа к электричеству, десятки человек получили ранения, власти ввели чрезвычайное положение в районах Гельница и Прешов.

Представляем вашему вниманию данное видео: