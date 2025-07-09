В одном из городов Азербайджана приостановлена работа газозаправочной станции

В городе Огуз приостановлена деятельность газозаправочной станции, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Мехману Рзаеву.

Как сообщает Day.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, причиной стали серьёзные нарушения правил эксплуатации, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.

Объект, расположенный на улице Рашида Бейбутова, не прошёл проверку по ряду критических пунктов. В частности, было установлено, что внутренняя инспекция и гидравлическое испытание ёмкости для сжиженного газа не проводились, не были проверены предохранительные клапаны, установленные на резервуаре, отсутствовали гидравлические испытания рукавов высокого давления, используемых при сливе газа и заправке баллонов, не проверено сопротивление заземления у используемого оборудования.

С учетом того, что обнаруженные нарушения невозможно было устранить немедленно, а также учитывая потенциальную угрозу для окружающих, эксплуатация станции была немедленно приостановлена. Владельцу объекта вручён акт с перечнем нарушений, подлежащих обязательному устранению.