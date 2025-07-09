В Москве недовольны мерами Еревана против россиян

Россия рассматривает запрет на въезд гражданам РФ в Армению как недружественное действие. Еревану были предложены конкретные шаги по урегулированию противоречий, Москва ждет реакции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тему стоп-листов в отношениях с Арменией приходится комментировать довольно часто. Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг, который противоречит союзническому характеру российско-армянского взаимодействия, - отметила дипломат. - Вопрос обсуждался министрами иностранных дел во время визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Республику Армения в мае. Армянской стороне были предложены конкретные шаги, поэтому мы ждем реакции Еревана".