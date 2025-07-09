https://news.day.az/world/1766670.html

Огненный ад в городах Европы - ВИДЕО

Во Франции температура воздуха достигла 40°C, вспыхнули лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В течение 10 дней в 12 городах Европы - в частности в Барселоне, Мадриде, Лондоне и Милане проводились исследования. Вывод неутешительный - тысячи людей не выдержали тепловых перегрузок и погибли.