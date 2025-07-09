Огненный ад в городах Европы

Во Франции температура воздуха достигла 40°C, вспыхнули лесные пожары. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В течение 10 дней в 12 городах Европы - в частности в Барселоне, Мадриде, Лондоне и Милане проводились исследования.

Вывод неутешительный - тысячи людей не выдержали тепловых перегрузок и погибли.