Вносятся изменения в Конституцию Нахчыванской АР

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, Кабинет министров Нахчыванской АР подчиняется Верховному Меджлису Нахчыванской АР и регулярно отчитывается перед ним.

Согласно законопроекту, Кабинет министров Нахчыванской АР будет отчитываться перед Верховным меджлисом Нахчыванской АР о своей деятельности. Кабинет министров Нахчыванской АР будет определять порядок своей работы по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.