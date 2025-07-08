Азербайджан и Пакистан обсудили текущее состояние стратегического партнерства

8 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из переговоров, состоявшихся между лидерами двух стран в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди, текущее состояние стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, а также перспективы расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны отметили, что Азербайджан и Пакистан всегда поддерживают легитимные интересы друг друга в региональных вопросах, и выразили единство позиций в намерении продолжать взаимовыгодное сотрудничество в интересах государств и народов обеих стран.

В ходе беседы также было уделено внимание другим вопросам двустороннего и международного характера, представляющим взаимный интерес.