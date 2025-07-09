https://news.day.az/society/1766579.html Хорошая новость для пенсионеров - в ближайшие дни... Уже 11 июля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе начнется выплата пенсий за текущий месяц. Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Согласно информации, пенсии будут перечислены в установленном порядке.
Хорошая новость для пенсионеров - в ближайшие дни...
Уже 11 июля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе начнется выплата пенсий за текущий месяц.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Согласно информации, пенсии будут перечислены в установленном порядке. Кроме того, аналогичная выплата будет произведена и в Нахчыванской Автономной Республике - через местное отделение Фонда социальной защиты, подведомственного региональному министерству труда.
Также отмечается, что пенсионеры, имеющие право на пенсию на льготных условиях, в июле получат свои выплаты согласно утверждённому графику.
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