Хорошая новость для пенсионеров

Уже 11 июля в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе начнется выплата пенсий за текущий месяц.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, пенсии будут перечислены в установленном порядке. Кроме того, аналогичная выплата будет произведена и в Нахчыванской Автономной Республике - через местное отделение Фонда социальной защиты, подведомственного региональному министерству труда.

Также отмечается, что пенсионеры, имеющие право на пенсию на льготных условиях, в июле получат свои выплаты согласно утверждённому графику.