https://news.day.az/world/1766620.html Когда пройдут президентские выборы в Турции? Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в повестке правительства нет вопроса о проведении досрочных президентских и парламентских выборов, волеизъявление состоится в соответствии с конституцией в 2028 году.
Когда пройдут президентские выборы в Турции?
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские выборы в стране пройдут в 2028 году, а внеочередное голосование не является предметом обсуждения.
Как сообщает Day.Az, об этом Президент Турции сказал на собрании Партии справедливости и развития (AKP).
"Президентские и парламентские выборы состоятся в 2028 году, а муниципальные выборы - в 2029 году", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре