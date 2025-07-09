Когда пройдут президентские выборы в Турции?

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские выборы в стране пройдут в 2028 году, а внеочередное голосование не является предметом обсуждения.

Как сообщает Day.Az, об этом Президент Турции сказал на собрании Партии справедливости и развития (AKP).

"Президентские и парламентские выборы состоятся в 2028 году, а муниципальные выборы - в 2029 году", - сказал он.